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ТАСС

Мантуров призвал загруженные ГОЗ предприятия заранее готовить планы по диверсификации

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли отметил, что это позволит в момент снижения военных заказов быстро восполнить объемы выпуска за счет гражданской продукции

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, загруженные сейчас исполнением гособоронзаказа (ГОЗ), должны заранее готовить планы по диверсификации, чтобы к моменту снижения военных заказов быстро восполнить объемы выпуска за счет гражданской продукции, сообщил заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".

"Что касается предприятий, работающих по верхней планке загрузки, здесь важно готовить проекты диверсификации загодя, как говорится, "в стол" и на перспективу. Это позволит в момент снижения военных заказов восполнить объемы производства за счет быстрой организации выпуска продукции гражданского назначения", - заявил Мантуров.

Те же предприятия, у которых есть резервы мощностей и кадровые ресурсы, должны активнее заходить в гражданские ниши, с учетом того, что часть из них свободна после ухода западных компаний, считает министр.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Гособоронзаказ
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