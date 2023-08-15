Шойгу указал на недостатки западной техники в реальных боевых условиях

Разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной в реальных боевых условиях. Об этом в понедельник, 14 августа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума «Армия-2023».

По словам министра, российские предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками в рамках гособоронзаказа расскажут на «Армии-2023» и о проектах, выполненных в инициативном порядке. При этом Шойгу подчеркнул, что многие из них уже внедряются в войска, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

«Наше вооружение показывает свою надежность и эффективность, при этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия», — указал глава Минобороны.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия форума запланированы во всех военных округах страны.

Ранее, 31 июля, Шойгу сообщил о потере украинскими войсками 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. Он отметил, что поставляемое Западом вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.

До этого, 25 июля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже уничтожили около 30% всей западной военной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.