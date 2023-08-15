Почему наступление Украины застопорилось

В конфликте на Украине нельзя одержать победу молниеносно, пишет UnHerd. Прозрачность поля боя все изменила, а ВСУ переоценили ценность западного оружия. Автор статьи настраивает украинцев на долгое сражение, их главная задача — измотать противника. Но читатели требуют немедленного прекращения "бессмысленной бойни".

Есть только один путь вперед

Всякий раз, когда российские ракеты наносят удар по Украине или киевские беспилотники нацеливаются на здания в Москве, за этими атаками неизбежно следует ажиотаж в СМИ, похожий на суматоху по поводу блицкрига. Однако весь пар этой шумихи уходит собственно в газетные заголовки. Ведь ракеты с точной наводкой обычно несут небольшой боевой заряд, а дроны — и того меньше. Что касается их точности, то они пригодны лишь тогда, когда можно идентифицировать поражаемые ими ценные цели, что довольно трудно сделать, если речь не идет о танках на поле боя и военных кораблях в открытом море.

Небольшие ракетные боеголовки и хилые заряды беспилотников, безусловно, могут нанести противнику ущерб, но это обычно не имеет реальных серьезных последствий. И это является ключевым аспектом всего украинского конфликта, особенно по сравнению с последним большим конфликтом на европейском континенте.

С марта 1942 года Бомбардировочное командование Королевских ВВС использовало бомбардировщики "Ланкастер" со стандартной индивидуальной бомбовой нагрузкой 6400 килограммов. Во время первого налета "Ланкастеров" с участием 400 самолетов было сброшено 2560 тонн бомб — больше, чем общий тоннаж взрывчатки, доставленной на Украину российскими крылатыми ракетами с начала конфликта. Правда, британские ночные бомбардировки стали широко известны своей неточностью и впоследствии подвергались резкой критике. Но к 1945 году такие города, как Гамбург и Кельн, были сожжены, а другие, включая Берлин, разрушены. Ничего подобного с Киевом не произошло и не могло произойти. <...> Все военные беспилотники, которые сейчас действуют по всему миру, не могут доставить столько взрывчатки, сколько бомбардировочное командование Королевских ВВС могло бы сбросить за пару ночей.

Таким образом, первый серьезный военный конфликт третьего тысячелетия будет происходить на земле — явный отход от "посткинетической" кибер- и информационной войны, которую с уверенностью предсказывали как западные, так и российские генералы. Это будет противостояние, которое придется вести путем абсолютного перемалывания и истощения противника. Точно так же, как и Первую мировую войну на Западном фронте, которая обходилась почти без всяких чудес "маневренной войны", сделавшей знаменитыми Гудериана, Роммеля, Паттона и Рокоссовского во Второй мировой войне и Арика Шарона в 1967 и 1973 годах.

Все эти мастера военного дела одерживали непропорционально большие по сравнению с затратами победы внезапными наступлениями. Их силы, наступая быстрыми колоннами, значительно превосходили численностью и подавляли определенный участок противника, а основная масса войск врага, рассредоточенная по всему фронту, не могла вовремя переместиться на этот конкретный участок.

Другими словами, "маневренная война" полностью зависит от внезапности. Даже во время Второй мировой войны уже была надежная аэрофотосъемка, так что предбоевые сосредоточения танков, грузовиков и артиллерийских тягачей не могли оставаться незамеченными, тем более что обычно они группировались в течение недель. Но как только наступательные колонны выдвигались в районы развертывания, было трудно удержать их в поле зрения, не говоря уже о том, чтобы предсказать их место назначения. Аэрофотосъемке мешали ночное время, облака и вражеские истребители, оставляя противнику более чем достаточно неопределенности, чтобы обмануть врага всякими приманками, имитацией радиопереговоров и ложными историями о двойных агентах.

Так получилось, что в день "Д", 6 июня 1944 года, самые сильные немецкие танковые колонны были сосредоточены за Кале, чтобы противостоять вымышленной Первой армейской группе США под командованием генерала Паттона, в то время как союзники высаживались в Нормандии в 350 километрах от этого места. Успех осуществленного генералом Макуртуром десанта в Инчхоне в сентябре 1950 года, который свел на нет результаты ряда северокорейских побед в предшествующие месяцы, также был достигнут благодаря полной неожиданности этой операции за счет очень тщательной имитации высадки в Кунсане, в 160 километрах к югу.

Ничего подобного сейчас произойти не может. У американцев, русских и других военных держав есть спутники наблюдения, оснащенные РЛС с синтезированной апертурой, способные обнаруживать одиночные танки, не говоря уже о любой крупной группировке войск, вне зависимости от видимости. А их данные обновляются достаточно часто, чтобы обнаружить передвижение войск в режиме реального времени — в часах, если не в минутах. Любая другая информация, полученная из радио- и электронных перехватов, воздушной разведки или наземного наблюдения, просто дополняет эти базовые разведданные. Этого достаточно, чтобы сделать поле боя прозрачным, а оперативную неожиданность невозможной, убивая принцип маневренной войны, в которой можно победить быстро и без больших потерь.

В начале лета, когда украинцы развернули созданный ими ценный "оперативный резерв", не было большой тайны относительно того, что они будут с ним делать: атаковать где-то южнее Запорожья и пробиваться к Черному морю. Таким образом они нацеливались на то, чтобы перерезать все автомобильные и железные дороги с востока на запад, которые снабжают российские войска, растянутые на запад ниже реки Днепр. Это подготовило бы почву для "великой победы". <...>

У Киева было три возможных направления наступления: во-первых, он мог начать прямой штурм Мелитополя, что предполагало масштабное прорывное наступление на глубину более 150 километров. Или же он мог нацелиться на Бердянск, преодолев 200-километровое расстояние, чтобы отрезать еще больше российских войск и захватить больше территории. Или, что было бы еще более дерзко, украинцы могли бы попытаться преодолеть полные 240 километров до Мариуполя. Последняя операция должна была бы быть наполеоновской по скорости и сосредоточенности, чтобы достичь побережья Черного моря, прежде чем русские смогут организовать достойный отпор ВСУ.

Но ни один из этих вариантов не сработал. Пока украинцы получали первичную военную подготовку своих солдат и развертывались, русские к югу от Днепра рыли траншеи, защищенные минными полями, протяженностью примерно 1000 километров — на 250 километров больше, чем весь Западный фронт в его наибольшей протяженности. Наполеон называл этот стиль линейной обороны "кордоном", воображаемым толстым канатом из пехоты, которая должна удерживать противника на всем протяжении фронта. И в свое время Наполеон утверждал, что кордоны – это самый неумный способ обороны, поскольку враг может наступать на них отдельными колоннами и легко прорываться сквозь немногочисленные войсковые порядки, удерживающие конкретный сектор, который подвергался атаке.

Но здесь вновь нынешняя прозрачность поля боя изменила все. Наблюдая за продвижением украинцев в режиме реального времени, русские смогли отправить свои равные, если не большие силы на их перехват. И даже когда численность противостоящих сторон была равной, русские получали значительное преимущество за счет того, что они были защищены их минными полями, окопами и долговременными укреплениями.

Очень жаль, что украинцы сильно переоценили боевую ценность огромных 66-тонных танков "Леопард", которые они просили, вымаливали и, наконец, практически потребовали от немцев. "Леопард" сравним с американским М1 и израильским "Меркава IV" (все три имеют около 60 тонн многослойной брони и 120-мм орудия с высокой начальной скоростью снаряда). Но "Леопардам" не хватает одной вещи, на которую полагаются M1 и "Меркава", когда они сталкиваются с русскими: Trophy, израильской активной защиты с радаром для обнаружения приближающихся противотанковых снарядов и миниатюрных пушек, для их уничтожения.

Немцы поставили "Леопарды" на вооружение, но настояли на его собственных испытаниях и задерживали его отправку на Украину. Без защиты Trophy "Леопарды" легко стали жертвами российских охотников за танками, вооруженных противотанковыми ракетами "Корнет". При этом "Корнет" намного проще, универсальнее и дешевле, чем американский "Джавелин". "Корнет" очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню. Когда началось широко разрекламированное наступление Украины, русский "Корнет" продемонстрировал это, уничтожив несколько драгоценных для украинцев "Леопардов", которые должны были идти впереди.

Можно было бы надеяться на лучший исход геоэкономического противостояния между российской экономикой, находящейся под жесткими западными санкциями, и гораздо более богатой западной коалицией, поддерживающей Украину, особенно потому, что все начиналось так хорошо. Первоначальные опасения, что Германия и Италия не потерпят потери поставок российского природного газа оказались необоснованными. Вместо дезертирства коалиция, которая экономически поддерживает Украину, расширилась по всей Европе и теперь включает Японию и даже Южную Корею, которая в этом году отправила Украине символические 150 миллионов долларов.

Но первоначальные надежды на то, что на Россию можно оказать серьезное давление, возможно, заставив ее сесть за стол переговоров, затормозив как экспорт нефти, так и импорт западных товаров, вскоре рассеялись. В отличие от Китая, Россия абсолютно самодостаточна в отношении продовольствия и энергоресурсов и может производить все, что ей нужно, за исключением микропроцессоров и других высокотехнологичных товаров, которые легко импортировать в обход санкций.

Турция, якобы близкий союзник Америки, по-прежнему является транзитным пунктом для экспорта многих высокотехнологичных товаров в Россию, а турецкие торговцы и контрабандисты достаточно активны и в других странах. Что касается российской экономики, <...> в этом году будет достигнут небольшой экономический рост в 1,5%, но это все равно превышает темпы роста Германии (которые, как ожидается, будут равны нулю). Уровень инфляции в России, составляющий 3,3%, также равняется всего половине среднего показателя по еврозоне. Украинский конфликт никак не закончится из-за экономической капитуляции России.

Таким образом, у Украины есть только один путь вперед: вести боевые действия всерьез. <...> Население страны сократилось, но все еще превышает 30 миллионов, так что общее число людей в военной форме может достигать 3 миллионов (10% населения, как в Израиле в 1948 году) или по меньшей мере 2 миллиона (если брать процент финских резервистов по отношению к населению Финляндии). С этими войсками Украина могла бы выиграть сражения и освободить территорию так же, как и большинство европейских войн за независимость — в результате изнурительного противостояния на истощение.

Автор статьи: Эдвард Луттвак (Edward Luttwak)

Комментарии читателей

UnHerd Reader

Автор даже не знает, что на Украине нет никаких 30 миллионов... он больше верит в украинское возрождение, чем даже большинство западных комментаторов. Но его не хватает, чтобы увидеть, что население Украины-то сейчас меньше 20 миллионов.

Alex Carnegie

Я согласен с автором, но только за исключением последнего абзаца. Исторически преимущество колебалось между обороной (например, Первая мировая война) и наступлением (например, Вторая мировая война). По причинам, объясненным самим Люттваком, теперь оно качнулось в пользу обороны. Опосредованные войны между ядерными державами требуют прагматизма. Лучшая параллель — война в Корее. Прекращение огня или мир, а не массовая мобилизация, как рекомендуется в последнем абзаце, — это разумный, хотя и неприятный путь вперед, препятствующий дальнейшей агрессии. Прекращение боевых действий уменьшит бессмысленную бойню, позволит Америке сосредоточиться на Китае, позволит восстановить запасы боеприпасов и снизит риск эскалации. Более длительный конфликт рискует подорвать поддержку Запада, оказываемую Украине. Наступление произошло, но теперь пришло время принять нынешнюю реальность и сделать логичные выводы.

Военные США, кажется, уже сделали это некоторое время назад. Я подозреваю, что за внешней воинственностью Киев также понял это, но нуждается в эскалации в краткосрочной перспективе, чтобы создать кризис, который означает, что они могут претендовать на свои крайние меры. Я надеюсь, что конфликт закончится в ближайшие месяцы.

Bret Larson

А где же эта украинская диаспора? Почему она не участвует в борьбе? Нужно их быстренько интегрировать в этот конфликт, чтобы Украина была еще более "успешной".

Mark epperson

Отличная статья, но только до последнего абзаца. Зачем Украине жертвовать тремя миллионами людей в военную мясорубку, когда у нее очень ограниченные шансы на успех? Мы опустились до позиционного противостояния с возможностью тактического ядерного варианта. И многие украинские и русские жены, дети и матери расплачиваются за это. Этот конфликт с самого начала был мутной затеей, и выигрывают от него ТОЛЬКО производители оружия. Никогда нельзя недооценивать способность русского народа к защите своей страны. Вся наша политика свидетельствует о совершенно неумелом западном политическом руководстве, которое было куплено мальчиками и девочками с мегаденьгами.

tom j

Обратите внимание: последний абзац статьи совершенно не вяжется с ее содержанием. Зачем его включил автор? Под чьим-то влиянием или просто для того, чтобы "подпустить" оптимизма на украинскую тему?

Matt Hindman

"С этими войсками Украина могла бы выиграть сражения и освободить территорию так же, как и в большинстве европейских войн за независимость — путем изнурительного противостояния на истощение" — какая драматическая и романтическая мысль! Между тем в реальном мире наличие действующей промышленной базы является первой и главной необходимостью для того, чтобы это произошло. А на Украине ее нет, и западная помощь — это всего лишь шутка. Прямо сейчас Соединенные Штаты быстро укрепляют свой промышленный и оборонный потенциал из-за роста напряженности в отношениях с Китаем. Им необходимо будет пополнить многие из своих военных запасов для возможного конфликта на Востоке. В сочетании с изменением американского общественного мнения помощь США, вероятно, понесется вниз, как камнепад. Европейские державы НАТО не в состоянии наверстать упущенное из-за ослабления своих промышленных мощностей и расходов на оборону. С другой стороны, у России есть действующая промышленная база с богатейшими природными ресурсами и огромным населением, из которого можно набирать армию. Проблема, с которой сталкивается Украина, сейчас является гораздо более фундаментальной, чем общая стратегия или локальная тактика.

Chuck Burns

Конфликт на Украине — это зверство, учиненное неоконсерваторами США. Он разделил мир и показал, что Запад во главе с американскими неоконсерваторами является лжецом и смутьяном. Я американский военнослужащий в отставке с 22-летней военной выслугой, плюс четыре года работы по контрактам в Ираке и Афганистане. В Америке нужно сменить действующий режим.

Brian Villanueva

Победа в большом долгосрочном наземном конфликте зависит от многих важных переменных: численности населения, промышленного производства и потерь оружия.

Первая переменная сильно в пользу России: ее население хоть и стареет, но намного больше, чем население Украины.

Второй фактор также сильно в пользу России. Русские способны производить много собственных вооружений. Украина на 100% зависит от западных военных поставок, за которые она даже не может заплатить.

Третий фактор в целом равный. Как говорится в этой статье, украинцы имеют лучшее западное оружие. Но они не особенно умеют им пользоваться, в наступлении имеют более высокие показатели потерь, несмотря даже на технологическое превосходство западной военной техники.

Как только Украина исчерпает имеющееся у нее западное вооружение, переместив фронт на милю или две на восток и вернув себе несколько разрушенных деревень… Россия начнет собственное мощное наступление. Украине и НАТО нужно найти способ помириться и дать Путину отсрочку до того, как это произойдет.

Итог: Украина не может победить, если не рассчитывать на прямое вмешательство НАТО (катастрофическое) или переворот в России (одинаково катастрофический — представьте, что Россией станут управлять такие, как Пригожин).

Заключите мир. Найдите способ. Сейчас.

Bret Larson

Противостояние на истощение тяжело дается обеим сторонам. Но ошибка Украины состоит в том, что она вообще попыталась перейти в контрнаступление. Они могли бы добиться большего эффекта, готовясь к наступлению и так никогда и не начав его. Какая упущенная возможность!

Arthur G

Украина не может прорвать российскую оборону, потому что помощь НАТО идет медленно. Если бы у украинцев было 200 F-16, российские ударные вертолеты не смогли бы действовать. Если бы у них было 500 "Абрамсов" и "Леопардов-2", они могли бы прорвать линию обороны, даже понеся тяжелые потери. У Украины достаточно западной поддержки, чтобы не проиграть этот военный конфликт, но недостаточно, чтобы победить в нем.

D Walsh

У русских не будет больших проблем со сбиванием F-16, а если США дадут Украине 500 "Абрамсов", то они будут уничтожены так же, как танки "Леопард" и БМП "Брэдли".

Matt Hindman

Это вполне вероятно. Самая большая проблема, которую я вижу, заключается в том, что даже несмотря на то, что F-16 является отличным истребителем, а "Абрамс" является отличным танком (хотя и очень тяжелым неповоротливым прожорливым монстром), для них нужны хорошо обученные пилоты и экипажи, чтобы получить от них максимальную боевую отдачу. А также нужна устоявшаяся доктрина их использования на конкретном ТВД. Даже следующее поколение вооружений бесполезно без кого-то, кто знает, как его эффективно использовать.