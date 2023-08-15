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РИА Новости

Мантуров рассказал об особенностях форума "Армия-2023"

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В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме "Армия-2023"

КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Особенность военно-технического форума "Армия" в этом году - модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого применения, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе торжественной церемонии открытия форума.

"На "Армии-2023" традиционно представлены самые востребованные изделия, новые и перспективные разработки. При этом у выставочной экспозиции в этом году есть своя особенность: некоторые хорошо знакомые многим образцы претерпели существенные изменения, получив новации по результатам боевого применения. Это, в частности, касается авиационной и вертолетной техники, артиллерийских систем, различных типов высокоточных боеприпасов, бронетанковых и легкобронированных машин", - сказал он.

"Рассчитываем, что все участники и гости "Армии-2023" по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс, повышая уровень разработок и наращивая темпы производства", - добавил вице-премьер.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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