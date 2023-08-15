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РИА Новости

Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM

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Снайперская винтовка "Корд" производства завода имени Дегтярёва
Снайперская винтовка "Корд" производства завода имени Дегтярёва.
Источник изображения: © RT

"ЗиД" разработал снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Завод имени Дегтярева ("ЗиД") разработал новейшую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum, гражданская версия винтовки представлена на форуме "Армия-2023", сообщил РИА Новости начальник конструкторского бюро "ЗиДа" Владимир Лёзов.

"Винтовка разработана за два года. Уже прошла опытно-войсковую эксплуатацию российскими спецподразделениями, в том числе в боевых условиях в Сирии и в ходе специальной военной операции. Получены положительные отзывы", - сказал он.

По его словам, сейчас завод готовится к серийному производству новинки.

"Здесь на "Армии" мы представили гражданский вариант. Винтовка имеет крепления - планки Пикатинни, поэтому может оснащаться любой оптикой, тепловизионными, ночными прицелами, различными глушителями. Также по просьбе бойцов доработали детали эргономики", - добавил Лёзов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
ЗиД
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
15.08.2023 12:52
Для СВО идеален по ВСУшным БМП и САУ, половину движения которых тонкими бортами к нашему стрелку из-за обьезда миллионов воронок на линии соприкосновения. Вот из титана бы еще изготовить для облегчения. Первым делом научить по гусенице.
Дегтяревцы молодцы!!!
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