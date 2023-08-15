Российская бронемашина «Тигр» получила комплекс быстроустанавливаемой брони

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В ходе СВО на Украине оказались на поверхности целый ряд моментов, касающихся в том числе и российского оружия. Многие пожелания военнослужащих, защищающих нашу с вами Родину уже реализованы на практике. В то же время модернизация вооружения, исходя из реалий текущего конфликта, продолжается.

Так, одним из ноу-хау российских инженеров стал дополнительный комплект быстроустанавливающейся брони для автомобиля «Тигр-М». Последний уже прошел реальные испытания в зоне СВО и демонстрируется на форуме «Армия-2023», пишет ТАСС.

Суть разработки заключается в возможности установки на машину дополнительных бронепанелей, которые закрывают лобовое стекло, колесные арки, решетку радиатора и передние двери. В итоге, как говорится в материале со ссылкой на представителя Минобороны РФ, бронеавтомобиль становится устойчивым к попаданию пулями 7,62 мм.

Что характерно, на монтаж дополнительной брони в полевых условиях потребуется не более 40 минут. Такая оперативность крайне важна в условиях высокоинтенсивного конфликта.

Напомним, что бронеавтомобиль «Тигр-М» благодаря своей маневренности и высокой проходимости может применяться на самых разных типах местности. Согласно заявлению разработчика, машина способна выполнять свои функции при температурах от – 50 до +50 градусов Цельсия. Бронеавтомобиль предназначен для безопасной перевозки личного состава, грузов, буксирования прицепных систем массой до 12,5 т, а также монтажа вооружения и военной техники с обеспечением требуемого уровня баллистической и противоминной защищенности.