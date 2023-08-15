Космодром Восточный проверили на готовность принимать самолеты

Первый самолет совершил посадку на космодроме Восточный
МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. На космодроме Восточный совершил посадку первый самолет, сообщает "Роскосмос".
Пассажирский Ту-134 под управлением командира объединенного авиационного отряда Вадима Юндерса приземлился для проверки технической готовности взлетно-посадочной полосы.
Как сообщает "Царьград", экипаж также отработал упражнение по приземлению на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств.
Радио Sputnik сообщало об открытии в Южно-Сахалинске крупнейшего аэровокзала Дальнего Востока.
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