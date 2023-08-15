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РИА Новости

Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Хренин назвал "Армию" символом партнерства в условиях давления Запада

КУБИНКА (Московская область), 14 авг – РИА Новости. Форум "Армия" стал символом развития стратегического партнерства в условиях давления Запада на страны, которые проводят независимую политику, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"В условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящих собственную, суверенную и независимую политику, форум "Армия" стал символом становления и развития стратегического партнерства", - сказал Хренин на форуме "Армия-2023".

Он выразил надежду, что мероприятие послужит развитию военно-технического сотрудничества между государствами и станет отправной точкой для создания новых и развития уже имеющихся контактов.

"Здесь предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом", - подчеркнул Хренин.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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