Министр обороны Белоруссии назвал "Армию" символом партнерства

Хренин назвал "Армию" символом партнерства в условиях давления Запада

КУБИНКА (Московская область), 14 авг – РИА Новости. Форум "Армия" стал символом развития стратегического партнерства в условиях давления Запада на страны, которые проводят независимую политику, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"В условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящих собственную, суверенную и независимую политику, форум "Армия" стал символом становления и развития стратегического партнерства", - сказал Хренин на форуме "Армия-2023".

Он выразил надежду, что мероприятие послужит развитию военно-технического сотрудничества между государствами и станет отправной точкой для создания новых и развития уже имеющихся контактов.

"Здесь предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом", - подчеркнул Хренин.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.