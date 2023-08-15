Роскосмос в 2023 году планирует участвовать в Международном астронавтическом конгрессе

В 2022 году Россия не участвовала в этом мероприятии, поскольку большинству его участников было отказано в визах

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Роскосмос в 2023 году планирует принять участие в Международном астронавтическом конгрессе. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев на форуме "Армия-2023".

"Планирует", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству его участников было отказано в визах, несмотря на то, что Россия с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.