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РИА Новости

Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию

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Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию ОПК

КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам военно-технического форума "Армия-2023" предложил обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Конечно, предлагаем обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, амфибии и беспилотники для самого широкого применения", - сказал Путин.

Также он отметил, что на форуме партнерам предлагается широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе это новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника.

"Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути речь идет о создании новой – самостоятельной - наукоемкой и высокотехнологичной отрасли", - подчеркнул Путин.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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