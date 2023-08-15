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ТАСС

Предприятие Роскосмоса представило макет системы управления для аэродинамического объекта

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АО "НПЦАП
АО "НПЦАП.
Источник изображения: АО "НПЦАП

По данным ведомства, она позволит снизить расход боеприпасов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. АО "НПЦАП" (входит в Роскосмос") представило макет системы управления (СУ) для аэродинамического объекта малого калибра в комплекте с испытательным стендом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили ТАСС на предприятии, система была разработана специалистами предприятия для повышения эффективности применения средств поражения воздушного базирования. "В системе управления реализован принцип самонаведения снаряда по отраженному от цели лазерному лучу. В состав СУ входят бесплатформенный инерциальный блок, бортовая цифровая вычислительная машина, четыре аэродинамических руля (крыла) с датчиками обнаружения лазерного излучения и элеронами, приводы рулевых машин, а также источник электропитания. Согласно задумке специалистов предприятия, создание данного изделия позволит повысить эффективность применения аэродинамического объекта и снизить расход боеприпасов для поражения заданных целей", - пояснили там.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форума будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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