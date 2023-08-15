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ТАСС

В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой

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Бронетранспортер БТР-82А
Бронетранспортер БТР-82А.
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

Он рассчитан на размещение 10 человек, оснащен дизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил и может разгоняться по шоссе до 80 км/ч

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Новый усовершенствованный бронетранспортер БТР-82А с повышенной бронезащитой впервые показан на форуме "Армия-2023", сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее эта машина нигде не демонстрировалась, ее облик значительно отличается от БТР-82А.

Как отмечается в материалах производителя, "Военно-промышленной компании", восьмиколесный бронетранспортер рассчитан на размещение 10 человек, оснащен дизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил и может разгоняться по шоссе до 80 км/ч. Усовершенствованный БТР-82А вооружен пушкой 2А72 калибра 30 мм и способен выдержать попадание бронебойных пуль Б-32.

"Бронетранспортер БТР-82А (усовершенствованный) с повышенной баллистической и противоминной защищенностью предназначен для использования в общевойсковых подразделениях Сухопутных войск, подразделений морской пехоты Военно-морского флота и специальных подразделений для транспортировки личного состава и борьбы с однотипными изделиями, воздушными и надводными целями и живой силой противника и защиты размещенного внутри машины боевого расчета", - говорится в материалах компании.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Продукция
2А72
Б-32
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
15.08.2023 01:29
Когда не хватает средств на Бумеранг...
0
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№2
15.08.2023 10:55
Цитата, beka1. сообщ. №1
Когда не хватает средств на Бумеранг...
Когда не хватает мозгов на БТР-90.
Когда всю жизнь сношают моск водоплаванием техники из-за чего страдает бронирование, а потом случается Северский Донец.
0
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