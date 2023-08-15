СМИ: на греческом острове Скирос может появиться новая военная база США

То Vima: на греческом острове Скирос может появиться новая военная база США

МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. США обсуждают возможность открытия новой американской военной базы на острое Скирос в Эгейском море, пишет газета То Vima.

Издание отмечает, что палата представителей конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность расширения оборонного сотрудничества стран.

"Поправке, принятой палатой представителей США, предстоит пройти долгий путь, чтобы быть в конечном итоге включенной в законопроект об оборонном бюджете США на 2024 год, но, похоже, она достигает своей первой цели – начать дискуссию о продлении MDCA (греко-американского соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве, – ред.), которое с 2021 года имеет пятилетний срок действия и, как ожидается, будет продлено в 2026 году", – говорится в материале.

Как считают авторы статьи, в список "услуг", предоставляемых США в рамках MDCA, может быть включен "стратегически важный" остров Скирос. Сейчас на нем расквартирован 135-й авиационный полк, есть военный аэродром, размещены две системы БПЛА "Heron" израильского производства, а также развернут 22-й дивизион ЗРК Patriot.

"Скирос может дополнять существующие американские базы, в том числе в Александруполисе, Суде, Ларисе... Остров дает возможность контроля над всем регионом", – резюмирует газета.

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