СМИ: на греческом острове Скирос может появиться новая военная база США

То Vima: на греческом острове Скирос может появиться новая военная база США
МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. США обсуждают возможность открытия новой американской военной базы на острое Скирос в Эгейском море, пишет газета То Vima.
Издание отмечает, что палата представителей конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность расширения оборонного сотрудничества стран.
Как считают авторы статьи, в список "услуг", предоставляемых США в рамках MDCA, может быть включен "стратегически важный" остров Скирос. Сейчас на нем расквартирован 135-й авиационный полк, есть военный аэродром, размещены две системы БПЛА "Heron" израильского производства, а также развернут 22-й дивизион ЗРК Patriot.
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