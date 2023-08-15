Войти
РИА Новости

СМИ: на греческом острове Скирос может появиться новая военная база США

619
0
-1
Военная база США
Военная база США.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Official U.S. Navy Page/Petty Officer 2nd Class Ryan Bre / A Sailor stands watch aboard USS Charleston (LCS 18) in Guam.

То Vima: на греческом острове Скирос может появиться новая военная база США

МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. США обсуждают возможность открытия новой американской военной базы на острое Скирос в Эгейском море, пишет газета То Vima.

Издание отмечает, что палата представителей конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность расширения оборонного сотрудничества стран.

"Поправке, принятой палатой представителей США, предстоит пройти долгий путь, чтобы быть в конечном итоге включенной в законопроект об оборонном бюджете США на 2024 год, но, похоже, она достигает своей первой цели – начать дискуссию о продлении MDCA (греко-американского соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве, – ред.), которое с 2021 года имеет пятилетний срок действия и, как ожидается, будет продлено в 2026 году", – говорится в материале.

Как считают авторы статьи, в список "услуг", предоставляемых США в рамках MDCA, может быть включен "стратегически важный" остров Скирос. Сейчас на нем расквартирован 135-й авиационный полк, есть военный аэродром, размещены две системы БПЛА "Heron" израильского производства, а также развернут 22-й дивизион ЗРК Patriot.

"Скирос может дополнять существующие американские базы, в том числе в Александруполисе, Суде, Ларисе... Остров дает возможность контроля над всем регионом", – резюмирует газета.

Радио Sputnik писало о планах Греции расширить производство боеприпасов для Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.07.2023
Силы немалые, но тают очень быстро
26.12.2022
"Украине дали, а члену НАТО — нет". Турки возмущены поставками Patriot Киев
29.11.2022
Греков убеждают ради Украины остаться беззащитными перед Турцией
02.08.2022
Раскрыта главная уязвимость российских С-400
06.06.2022
Заглянуть за горизонт
19.11.2021
Российский эксперт в беседе с «Джумхуриет»: конфликт может быть спровоцирован в любой момент (Cumhuriyet, Турция)
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 23:53
  • 54246
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.08 23:32
  • 387
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 21:56
  • 2
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 10:55
  • 2
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград