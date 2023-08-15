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РИА Новости

Шойгу показали новые средства поражения для Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Шойгу на "Армии-2023" рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне СВО

КУБИНКА (Московская область), 14 авг – РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения Су-57.

"Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей", - сказал журналистам представитель предприятия-разработчика.

Также министру обороны рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне СВО. "В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность - малая заметность", - доложил министру летчик.

В июне прошлого года источник РИА Новости сообщил, что в ходе спецоперации на Украине звено из четырех Су-57 применяется для уничтожения украинских объектов ПВО. Причем, отмечал тогда собеседник агентства, самолеты связаны в единую информационную сеть, что повышает эффективность поражения целей.

Позднее глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что Су-57 показывает себя в СВО с лучшей стороны. В свою очередь главком ВКС Сергей Суровикин отмечал, что Су-57 в рамках спецоперации решают "многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей".

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.

Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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