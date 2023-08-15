Минобороны Румынии намерено закупить 32 истребителя F-35 "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 14 августа. Министр обороны Румынии Анхель Тилвар 10 августа в интервью румынской газете Antena 3 объявил, что министерство направило в парламент страны запрос на получение одобрения приобретения 32 истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

Инициатива направлена на усиление авиационного потенциала ВВС Румынии.

Как сообщает Defense News, стоимость программы приобретения оценивается в 6,5 млрд. долл. Ранее, в апреле 2023 года, закупку малозаметных истребителей F-35 "Лайтнинг-2" одобрил высший совет национальной обороны Румынии CSAT/

Согласно представленным в румынский парламент документам, план предполагает приобретение двух эскадрилий, в состав которых войдет в общей сложности 32 истребителя. Кроме того, Румыния потенциально может рассмотреть возможность приобретения третьей эскадрильи из 16 истребителей. МО Румынии рассчитывает, что покупка F-35 будет рассмотрена парламентом этой осенью.

Таким образом, Румыния станет третьим эксплуатантом F-35 в Восточной Европе, присоединившись к Польше и Чехии.

Всего на сегодняшний день на вооружении состоит более 655 ед. F-35.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время основу румынских ВВС составляют 17 истребителей F-16, закупленных в Португалии и США. Со следующего года к ним должны прибавиться 32 самолета, приобретенных из состава ВВС Норвегии.

В прошлом году президент Румынии Клаус Йоханнис впервые объявил, что Румыния рассматривает возможность приобретения самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin.

В марте 2023 года начальник главного управления вооружений генерал-майор Теодор Инчикаш уточнил, что планируемая закупка первоначально должна быть одобрена высшим советом национальной обороны, а также парламентом Румынии. Командование ВВС Румынии рассчитывает приступить к применению первой эскадрильи самолетов после 2030 года. Тем не менее, для этого требуется приступить к реализации подготовительных мероприятий уже к 2024 году.