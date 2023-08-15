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РИА Новости

"Рособоронэспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов

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В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Рособоронэспорт" на "Армии" подписал контракт на более 500 миллионов долларов

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, который совершил обход экспозиции выставки.

"Работа "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023" 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма подписанного контракта превысила 500 миллионов долларов", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.

Михеев напомнил, что в 2022 году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Шойгу Сергей
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