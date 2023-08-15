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ТАСС

Иран представил на форуме "Армия-2023" беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы

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Источник изображения: Карина Горшкова, Гулия Леваненкова/ ТАСС

В частности, на стенде продемонстрировали БПЛА Arash, Ababil-5, Karrar, а также систему радиоэлектронной борьбы Hunter-2

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Иран представил различные виды беспилотных летательных аппаратов, в том числе БПЛА Shahin, а также средства радиоэлектронной борьбы и радиоразведки на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

В частности, на стенде продемонстрированы БПЛА Arash, Ababil-5, Karrar, а также система радиоэлектронной борьбы Hunter-2, которая, как рассказали ТАСС, определяет беспилотники самолетного типа на расстоянии до 200 км. "Она не просто определяет, а работает вместе с системами поражения, причем любого рода, - сказал собеседник агентства. - Каждая из систем, которая тут представлена, имеет богатейший опыт боевого использования". Иран, как отметил один из представителей страны на стенде, открыт к сотрудничеству в оборонной сфере с Россией.

Кроме того, на стенде представлен БПЛА комбинированного типа Shahin, который является первым электронным беспилотником производства Ирана. Аппарат оснащен пятью электронными моторами и может находиться в движении два-три часа, максимальная высота полета - около 4 км.

Стенд Минобороны Ирана разделен на несколько зон, на которых в том числе показаны управляемые бомбы GB125, учебно-боевой самолет Yasin, катера, противокорабельный крылатый ракетный комплекс СМ-300.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума, где обсудят развитие вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий, примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют поучаствовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Иран
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Karrar
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