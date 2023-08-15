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ТАСС

Наземные испытания "Рокот-М" завершатся в 2024 году

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Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Изначально ее запуск планировался на 2022 год

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Наземные испытания перспективной ракеты-носителя "Рокот-М" завершатся в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Центра им. М.В. Хруничева (входит в Роскосмос) Денис Денискин на форуме "Армия-2023".

"Наземные испытания будут завершены в следующем году с первым пуском в 2024 году", - сказал Денискин, рассказывая о ракете "Рокот-М".

В августе 2018 года в материалах Центра им. М.В. Хруничева, представленных на форуме "Армия", сообщалось, что предприятие ведет работы по созданию ракеты-носителя "Рокот-2" с новой системой управления, которая заменит украинскую, установленную на ракетах серии "Рокот". Изначально запуск планировался на 2022 год.

В мае 2022 года гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко сообщил в интервью ТАСС, что после подробного аудита оборудования для "Рокота" специалисты пришли к выводу, что также необходимо привести в порядок оборудование, которое долгое время эксплуатировалось и уже исчерпало свой ресурс. Поэтому теперь первый пуск ракеты-носителя "Рокот-М" с космодрома Плесецк планируется осуществить в 2024 году. Уже стартовало производство первой такой ракеты.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Рокот
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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