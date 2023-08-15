На форуме "Армия-2023" покажут модернизированный комплекс против беспилотников "Рать"

По информации Ростеха, он способен обнаруживать дрон размером с птицу и уничтожать его из 30-милиметровой пушки

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представляет на форуме "Армия-2023" модернизированный многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками (БПЛА) "Рать", способный обнаруживать дрон размером с птицу и уничтожать его из 30-милиметровой пушки. Об этом сообщили журналистам в Ростехе.

"На его борту находится активная радиолокационная станция, способная обнаруживать на расстоянии 4 км беспилотники размером с птицу. Входящий в состав "Рати" комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления БПЛА в сфере радиусом до 1,5 км. Дистанционно управляемый боевой модуль с 30-милиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов позволяет физически уничтожать цели на расстоянии до 4 км. Дополнительно на автомобиле установлен разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости", - говорится в сообщении.

Модернизированный комплекс "Рать" создан специалистами НПП "Исток" им. Шокина на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. Все оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий.

"Это уникальный комплекс, способный противодействовать беспилотникам, в том числе передвигаясь по пересеченной местности. На выставке мы демонстрируем комплекс, оснащенный пушкой, но машина также может быть оборудована и боевым дистанционно управляемым модулем под установку пулеметного вооружения. Изделие предназначено для защиты как стационарных, так и подвижных объектов", - отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

Также на полях "Армии-2023" представлены противодронное ружье "Пищаль-Про", комплекс "Серп-ВС5", который обеспечивает защиту территории, в том числе от роя дронов в радиусе до 5 км, а также комплекс всенаправленного действия "Купол", создающий над объектом защитную полусферу радиусом не менее 2 км, внутри которой блокируется управление беспилотником.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют принять участие 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.