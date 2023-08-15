Роскосмос подтвердил выведение новейшего навигационного аппарата "Глонасс-К2" 7 августа

В госкорпорации отметили, что будет обновлена не только спутниковая группировка, но и наземный контур управления

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Навигационный аппарат нового поколения "Глонасс-К2" был выведен на орбиту 7 августа. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов.

"Запуском "Глонасс-К2" 7 августа начата глубокая модернизация глобальной навигационной системы", - сказал Иванов на пленарном заседании в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".

По его словам, будет обновлена не только спутниковая группировка, но и наземный контур управления.

7 августа Минобороны России сообщило о выведении на орбиту космического аппарата в интересах военного ведомства. Ему был присвоен порядковый номер "Космос-2569". Позже на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения сообщалось, что был выведен спутник "Глонасс".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форума будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.