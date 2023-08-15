Войти
ТАСС

Роскосмос подтвердил выведение новейшего навигационного аппарата "Глонасс-К2" 7 августа

651
0
+1
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

В госкорпорации отметили, что будет обновлена не только спутниковая группировка, но и наземный контур управления

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Навигационный аппарат нового поколения "Глонасс-К2" был выведен на орбиту 7 августа. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов.

"Запуском "Глонасс-К2" 7 августа начата глубокая модернизация глобальной навигационной системы", - сказал Иванов на пленарном заседании в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".

По его словам, будет обновлена не только спутниковая группировка, но и наземный контур управления.

7 августа Минобороны России сообщило о выведении на орбиту космического аппарата в интересах военного ведомства. Ему был присвоен порядковый номер "Космос-2569". Позже на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения сообщалось, что был выведен спутник "Глонасс".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форума будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Похожие новости
02.12.2022
ВКС России запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками
29.07.2016
Связь на Луне: перспективы системы ГЛОНАСС на естественном спутнике Земли
10.01.2013
ГЛОНАСС: взлет и падение
19.08.2009
МАКСимальный размах
23.06.2009
Салон в Ле-Бурже укрепил позиции авиапрома России и принял больше гостей, чем ожидалось
24.01.2008
Иванов опустил ГЛОНАСС на землю
26.07.2007
НПО прикладной механики впервые представит на авиакосмическом салоне МАКС-2007 макет навигационного спутника нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 23:32
  • 387
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 23:21
  • 54245
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.08 21:56
  • 2
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 10:55
  • 2
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград