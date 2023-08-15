На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые будет представлен дрон «Аргус» для обеспечения защиты трубопроводов

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В России разработан новейший морской дрон, получивший название «Аргус», предназначенный для защиты объектов инфраструктуры и нахождения предметов неподалёку от подводных трубопроводов, представляющих опасность.

«Аргус» призван обеспечивать охрану подводной инфраструктуры. Принцип работы этого морского беспилотника заключается в нахождении постороннего предмета рядом с трубопроводом, распознании в нём источника опасности, а затем передачи соответствующей информации на судно обеспечения

– рассказал представитель пресс-службы ЦКБ МТ «Рубин» в беседе с РИА Новости.

Таким образом, данный автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) будет впервые представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», стартует который сегодня, 14 августа в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Мероприятие продлится по 20 августа.

Более того, как добавил представитель конструкторского бюро, этот БПЛА способен решать более масштабные задачи под водой, а именно: проводить разведку полезных ископаемых; собирать информацию о структуре морского дна и состоянии водной среды, определяя при этом подходящее место для прокладки трубопровода. После его монтажа БЛА осуществляет наблюдение за его (трубопроводом) техническим состоянием – обнаруживает утечку газа или нефти, определяет место повреждения изоляции, место промыва грунта под трубопроводом или же смещение трубы, если такое имеет место.

Данный дрон может также быть задействован при спасательных операциях, в частности, в том, что касается самостоятельного поиска заиленных объектов. АНПА может работать в составе группы однотипных аппаратов путём согласования своих действий. Число аппаратов, входящих в подобную группу, не должно превышать пяти единиц. Всё это позволяет снизить затраты на проведение миссии, с одной стороны, сокращая её продолжительность, с другой стороны. Речь здесь может идти, к примеру, о поисковой операции или картографировании дна большой площади

– подчеркнули в «Рубине».

Для справки: Масса «Аргуса» составляет 3,2 тонны, длина – 5,6 метра, в то время как диаметр его корпуса – 1 метр. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея. Способен выполнять большее количество задач за счёт съёмных секций. Находясь в подводном положении, данный АНПА поддерживает кодированную связь с обеспечивающим надводным судном, другими морскими беспилотниками и донными узлами связи. В этом положении может использовать аппаратуру ультракоротких волн (УКВ) радиосвязи, спутниковой связи и даже работать в режиме Wi-Fi. Максимальная глубина погружения дрона – до 6 км (при необходимости глубину можно скорректировать, погружая аппарат на 1 км или на 3 км). Скорость – от 6 до 8 узлов. В первом случае в автономном режиме может проработать до 24 часов.