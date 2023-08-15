На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые будет представлен дрон «Аргус» для обеспечения защиты трубопроводов

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В России разработан новейший морской дрон, получивший название «Аргус», предназначенный для защиты объектов инфраструктуры и нахождения предметов неподалёку от подводных трубопроводов, представляющих опасность.
– рассказал представитель пресс-службы ЦКБ МТ «Рубин» в беседе с РИА Новости.
Таким образом, данный автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) будет впервые представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», стартует который сегодня, 14 августа в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Мероприятие продлится по 20 августа.
Более того, как добавил представитель конструкторского бюро, этот БПЛА способен решать более масштабные задачи под водой, а именно: проводить разведку полезных ископаемых; собирать информацию о структуре морского дна и состоянии водной среды, определяя при этом подходящее место для прокладки трубопровода. После его монтажа БЛА осуществляет наблюдение за его (трубопроводом) техническим состоянием – обнаруживает утечку газа или нефти, определяет место повреждения изоляции, место промыва грунта под трубопроводом или же смещение трубы, если такое имеет место.
– подчеркнули в «Рубине».
Для справки: Масса «Аргуса» составляет 3,2 тонны, длина – 5,6 метра, в то время как диаметр его корпуса – 1 метр. В качестве источника питания используется литий-ионная батарея. Способен выполнять большее количество задач за счёт съёмных секций. Находясь в подводном положении, данный АНПА поддерживает кодированную связь с обеспечивающим надводным судном, другими морскими беспилотниками и донными узлами связи. В этом положении может использовать аппаратуру ультракоротких волн (УКВ) радиосвязи, спутниковой связи и даже работать в режиме Wi-Fi. Максимальная глубина погружения дрона – до 6 км (при необходимости глубину можно скорректировать, погружая аппарат на 1 км или на 3 км). Скорость – от 6 до 8 узлов. В первом случае в автономном режиме может проработать до 24 часов.