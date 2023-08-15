Около половины экспорта российских вооружений пришлось на авиацию

Поставленные из России в конце 2021 года учебно-боевые самолёты Як-130 на вооружении ПВО и ВВС Вьетнамской народной армии на аэродроме Фукат, февраль 2022 года.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия присутствует практически во всех сферах экспорта продукции военного назначения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Доля военно-воздушной техники среди всего объема российской продукции военного назначения (ПВН), идущей на экспорт, составляет около 50%. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на форуме "Армия-2023".

"Россия присутствует практически во всех сферах экспорта ПВН: сухопутная, морская, бронетанковая, авиационная техника, техника ПВО (противовоздушной обороны - прим. ТАСС), автоматизированные системы управления, электроника и связь. Традиционно лидирует военно-воздушная техника - как по объему портфеля заказов, так и по объему экспорта, доля которого составляет в среднем около 50%", - сказал он.

Глава ФСВТС добавил, что большой интерес проявляется к технике ПВО - на ее долю приходится более 20% заказов. Порядка 15% приходится на технику для сухопутных войск, а остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют поучаствовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.