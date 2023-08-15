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ТАСС

Большая часть обслуживания спутников на РОС будет проводиться с помощью манипуляторов

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

После обслуживания спутники будут заново запускаться на необходимые орбиты

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Спутники после выведения Российской орбитальной станции (РОС) смогут ремонтироваться космонавтами и манипуляторами, следует из материалов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", представленных на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

"Важная функция Российской орбитальной станции - это обслуживание спутников. При необходимости с помощью буксира космические аппараты доставляются на станцию. На специальном стапеле спутники могут быть отремонтированы космонавтами, но большая часть работ по заправке спутников, замене их оборудования будет происходить в автоматизированном режиме с помощью манипуляторов", - говорится в материалах.

Там уточняется, что после обслуживания спутники заново запускаются на необходимые орбиты. "Таким образом, поломки и выработка топлива теперь не будут приводить к потере спутников", - говорится в материалах.

Сама станция будет иметь модульную конструкцию. Функционал станции будет расширяться с помощью целевых модулей, их оснастят стандартизированными посадочными местами для оборудования, что позволит при необходимости полностью менять функции модуля.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердило свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
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