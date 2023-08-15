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РИА Новости

Шойгу рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне СВО

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Шойгу на форуме "Армия–2023" рассказали о применении Су-57 в зоне СВО

МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время обхода экспозиции форума "Армия–2023" представили новейшие средства поражения, разработанные для установки на истребитель пятого поколения Су-57.

"Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей", – цитирует представителя предприятия-разработчика РИА Новости.

Министру также рассказали об эффективном применении Су-57 в зоне СВО.

"В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность – малая заметность", – доложили министру.

Радио Sputnik писало, что на форуме "Армия–2023" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва".

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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