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Известия.ru

Военный эксперт усомнился в силах Украины провести новое контрнаступление весной

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Литовкин: возможности ВСУ для повторного контрнаступления будут сильно ограничены

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин 14 августа в беседе с «Известиями» усомнился, что у Украины будут возможности снова провести контрнаступление весной 2024 года.


Накануне газета Wall Street Journal написала, что власти западных стран начали размышлять о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к возможному наступлению весной 2024 года.

«Может быть [контрнаступление весной], если от Украины что-нибудь останется к следующей весне. Я не думаю, что мы будем сидеть и ждать, когда они подготовятся к новому контрнаступлению. Я думаю, что мы будем двигаться и возможности контрнаступления Украины будут сильно ограничены к тому времени», — сказал Литовкин.

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня. Украинские военные и по сей день пытаются проводить его.

12 августа газета The Times со ссылкой на офицера ВС США, готовившего украинских военнослужащих, отметила, что лидеры НАТО надеялись на чудо в контрнаступлении ВСУ, которое Киев обещал блоку, но эти ожидания не оправдались.

10 августа The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и большое число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения Украины разочарование. Чиновники Украины и Запада в ярких красках рассказывали о нем и о выгодах, которые оно может принести украинскому народу, однако этого не случилось.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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