Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на форуме "Армия-2023"

Беспилотник "Орион" стал настоящей звездой авиасалонов МАКС и форумов "Армия". Военную службу он будет нести под именем "Иноходец".

Главе Минобороны продемонстрировали разработки авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов различного класса, перспективные авиационные средства поражения, а также новейшие самолеты и вертолеты

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" осмотрел выставку передовых авиационных разработок на аэродроме Кубинка, в том числе новейшие беспилотники, вертолеты и авиационное вооружение.

"Должно быть разумное соотношение цены изделия и эффективности его применения - некоторые из представленных образцов вооружения лучше переориентировать. Современные средства поражения должны быть управляемыми, с повышенной помехозащищенностью", - подчеркнул Шойгу по итогам осмотра.

Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали главе военного ведомства разработки авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов различного класса, перспективные авиационные средства поражения, а также новейшие самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил.

Кроме того, на аэродроме Кубинка Шойгу ознакомился с экспозицией современных образцов летательных аппаратов, включая самолеты Су-57, Су-30СМ2, Су-34, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты "Иноходец", "Термит", "Альтиус-РУ", "Форпост-Р", а также ударный БПЛА "Гром", "Шершень" и другие типы авиационной техники.

Также министру продемонстрировали модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с управляемыми авиационными ракетами "Вихрь-1" и новейшей управляемой ракетой "воздух - поверхность" "Изделие-305".

Кроме того, Шойгу ознакомили с работой мобильного комплекса войскового ремонта самолетов, который может быть развернут в местах постоянного базирования авиационных частей и на оперативных аэродромах и обеспечивать в том числе ремонт авиационных двигателей.