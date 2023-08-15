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ЦАМТО

Пятую АПЛ проекта 885 спустят на воду в 2023 году

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Субмарина проекта 885М
Субмарина проекта 885М.
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 14 августа. Многоцелевая АПЛ "Архангельск" типа "Ясень" проекта 885М будет спущена на воду в 2023 году, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Корабль находится на стапеле, спуск на воду запланирован на 2023 год, начало испытаний – в соответствии с графиком работ", – сказал А.Рахманов.

Он отметил, что АПЛ этого же проекта "Красноярск" находится на этапе государственных испытаний. После их завершения корабль будет передан Военно-морскому флоту РФ.

Сейчас в боевом составе ВМФ находятся три подлодки типа "Ясень": "Северодвинск" (проект 885), "Казань" (проект 885М), "Новосибирск" (проект 885М). Многоцелевые подводные силы флота в этом году должна усилить очередная атомная подлодка проекта 885М "Красноярск". Еще четыре АПЛ этого проекта – "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" – строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш", отмечает агентство.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
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