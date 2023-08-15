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Российский «Овод» получил систему самонаведения на основе нейросети

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Дрон-камикадзе "Овод"
Дрон-камикадзе "Овод".
Источник изображения: © РИА Новости

Российский FPV-дрон «Овод» получил систему самонаведения на основе нейросети, позволяющую этому беспилотному воздушному судну (БВС) атаковать статические и динамические цели без участия человека. Об этом РИА Новости сообщил руководитель проектной группы Андрей Иванов.

«И это помогает в итоге оператору БВС не только обнаружить и, скажем, захватить цель, но и в автономном режиме ее поразить. Причем, обращаю внимание, это не только статические объекты, но и динамические. Точность применения при этом порядка 90 процентов», — сказал собеседник.

По его словам, система прошла испытания на полигонах и в ближайшее время будет протестирована в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее агентство со ссылкой на Иванова сообщило, что вторая версия «Овода» запущена в мелкосерийное производство.

В июне РИА Новости сообщило, что дрон-камикадзе успешно применили в рамках СВО под Авдеевкой.

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Страны
Россия
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