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Известия.ru

Эксперт назвал неприятным известием для НАТО вооружение «Ясеня» ракетами «Циркон»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Дандыкин: вооружение «Ясеня» ракетами «Циркон» станет неприятным известием для НАТО

Для НАТО станет неприятной новостью вооружение многоцелевых атомных подводных лодок типа «Ясень» гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом 14 августа «Известиям» заявил ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.


Ранее в этот день о планах штатного вооружения подводных лодок типа «Ясень» проекта 885М ракетами «Циркон» сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью «РИА Новости».

«Это заметно улучшает ударную мощь наших лодок, особенно по авианосным группам противника. В какой-то степени, если необходимо будет, это будут и береговые цели. В основном это направлено на уничтожение крупных кораблей. По сути дела, сейчас противостоять «Циркону» средствами противовоздушной обороны невозможно. Это неприятное известие для НАТО и Пентагона», — сказал Дандыкин.

В июне военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о технических характеристиках гиперзвуковой ракеты «Циркон». Прежде всего специалист отметил, что ракета предназначена для поражения морских целей и возможных ударов по наземным целям. Ракета имеет скорость более 9 Махов, то есть примерно 11 тыс. км/ч, дальность полета составляет до 1 тыс. км. Ракеты с большей скоростью на сегодняшний день не существует, подчеркнул Кнутов.

Тогда же главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте сообщил, что «Цирконами» будут вооружены все строящиеся фрегаты и корветы. При этом ВМФ не откажется от использования крылатых ракет предыдущего поколения.

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Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
885 Ясень
NATO
ГЗЛА
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