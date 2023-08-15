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Военное обозрение

Итоги немецких санкций: Китай завершил разработку собственного двигателя для подлодок

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Источник изображения: topwar.ru

В 2020 году Германия в русле общей политики Евросоюза ввела санкции в отношении Китая, отказавшись от экспорта в КНР продукции военного и двойного назначения и в связи с этим прекратила производство линейки дизельных двигателей MTU396, которыми оснащались подлодки НОАК.

Это привело к тому, что целое семейство китайских субмарин (Type 039A/B/C/D) лишилось возможности получать силовые установки MTU16V396SE84, что сказалось как на программе строительства и техническом обслуживании собственных подлодок, так и поставляемых за рубеж ДЭПЛ. Так, на базе модификации Type 039B Пакистан должен получить 4 ПЛ (еще 4 введены в строй ранее; местное обозначение – Hangor), а Таиланд 1 ПЛ (проект S26T).

В этих условиях Китай приступил к адаптации для субмарин национальных дизельных генераторов CHD620, использующихся на надводных кораблях, в частности, на авианосцах собственной постройки. Проект реализовывала компания Henan Diesel Engine Co., Ltd (HND) из судостроительного конгломерата CSIC.

Как утверждается в издании AAG, в результате проведенных работ 27 июля состоялась сертификация по военному стандарту силовой установки CHD620V16H6, предназначенной для замены немецких MTU396 на ДЭПЛ.

В связи с этим улаживается коммерческий конфликт с заказчиком в лице Таиланда, который первоначально грозился аннулировать контракт на поставку ДЭПЛ из-за отсутствия двигателя к субмарине, а затем все же решил дождаться окончания разработки китайской силовой установки. В то же время немецкая промышленность безвозвратно лишилась очередных потребителей своей высокотехнологичной продукции – как Китая, так и покупателей его ДЭПЛ.

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Страны
Германия
Китай
Пакистан
Таиланд
Компании
CSIC
Проекты
041 Yuan
2020-й год
Авианосец
Евросоюз
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