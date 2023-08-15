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ТАСС

СМИ назвали научным подвигом России запуск "Луны-25"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Обозреватель кубинской газеты Granma Эльсон Перес считает, что это событие поднимает престиж Москвы

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Запуск первой в истории современной России миссии на Луну "Луна-25" является научным подвигом, который поднимает престиж Москвы. Такое мнение выразил обозреватель кубинской газеты Granma Эльсон Перес.

"Для мира, который переполнен плохими новостями, научные подвиги, подобные тому, который совершила Россия, отправив первую в современной истории миссию на Луну, являются редким явлением. И тем более удивительно, когда [Москва] совершает это в условиях экономических санкций США и Европы <...>, когда Запад ведет против нее информационную войну с целью понизить престиж [России]", - написал он.

Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс отметила, что успех запуска миссии "Луна-25" может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям и продемонстрирует технологическое преимущество страны. Она также указала, что запуск является символическим моментом для страны, стремящейся доказать, что она обладает всеми технологическими возможностями, несмотря на санкции, вводимые западными странами.

11 августа в 02:10 мск ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, стартовала с космодрома Восточный.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Посадка отечественного аппарата ожидается 21 августа. Аппарат будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На автоматическую станцию установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки и панораму естественного спутника Земли в HDR. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Луна
Союз-2 РН
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