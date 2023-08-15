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Вестник Мордовии

Горит, как вся натовская техника: уничтожен распиаренный польский Rosomak

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Источник изображения: РИА Новости

Уничтожен первый поставленный Польшей бронетранспортер Rosomak. Широко разрекламированная в украинских и польских средствах массовой информации, как "хорошо защищенная", бронемашина была уничтожена не противотанковой управляемой ракетой и не барражирующим боеприпасом, а обычной 82-мм миной. Одного попадания оказалось достаточно, чтобы "чудо-БТР" вышел из строя.

Известно, что Rosomak поставлялись в 21-ую отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая также оснащена шведскими основными боевыми танками Stridsvagn 122 (являющимися модернизированной версией Leopard 2А5), а также изготовленными в этой скандинавской стране гусеничными БМП CV90. Если 122-е еще не уничтожались, то 90-х подбито не менее пяти, причем один экземпляр был захвачен нашими бойцами в качестве трофея.

Источник изображения: РИА Новости

Rosomak стали поступать в подразделения 44-й отдельной механизированной бригады, проходившие подготовку в Польше. Всего вооруженные формирования киевских необандеровцев должны получить две сотни таких бронемашин.

Вес - 22000 кг. Вооружение: 30-мм пушка и 7,62-мм пулемет. Они размещены в двухместной обитаемой башне. Экипаж - 3 человека. Десант - 8. Мощность двигателя - 480 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 500 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Leopard-2
Rosomak КТО
Проекты
CV-90
ИТ
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