Китай вывел на орбиту пять коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли

Запуск с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

Аппараты запустили с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1A"

ШАНХАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту пять коммерческих спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Аппараты были запущены с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1A". Речь идет о пяти спутниках HeDe-3. Пуск состоялся в 13:32 по местному времени (08:32 мск).

Это уже 27-й запуск ракет-носителей серии "Куайчжоу", которые способны доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 300 кг.