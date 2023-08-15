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ТАСС

АО "Решетнев" создаст два первых штатных аппарата спутниковой системы "Скиф"

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

В Роскосмосе отметили, что, кроме двух спутников, специалисты предприятия также изготовят наземные специальный комплекс и комплекс управления

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Предприятие Роскосмоса АО "Решетнев" ("Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева) заключило контракт с госкорпорацией на создание двух первых штатных космических аппаратов системы спутниковой связи "Скиф" в рамках федерального проекта "Сфера". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева заключила государственный контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на создание космических аппаратов для новой системы спутниковой связи "Скиф" в интересах федерального проекта "Сфера", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что, кроме двух спутников, специалисты предприятия также изготовят наземные специальный комплекс и комплекс управления.

Первый аппарат "Скиф-Д" по программе "Сфера" был запущен 22 октября на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Начало развертывания штатной группировки намечено на 2026 год. Аппараты будут запускаться парами - по два спутника на одной ракете-носителе. Полная группировка будет состоять из 12 "Скифов" - по 4 на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

Программа "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения. 

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Продукция
Гонец-М
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ИСС Решетнева
Роскосмос
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Союз-2 РН
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