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ТАСС

РКК "Энергия" впервые показала устройство базового модуля Российской орбитальной станции

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Макет базового модуля Российской орбитальной станции
Макет базового модуля Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

Проекционная голографическая экспозиция демонстрирует порядок сборки станции, тип оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Устройство базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС) можно впервые посмотреть на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Макет представлен ракетно-космической корпорацией "Энергия" на объединенной экспозиции Роскосмоса.

Специальная проекционная голографическая экспозиция демонстрирует порядок сборки станции, тип оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами.

Весной РКК "Энергия" разместила тендер на поставку модели базового модуля Российской орбитальной станции в масштабе 1:5. Тогда в корпорации ТАСС сообщили о планах продемонстрировать на выставках этого года макет базового модуля РОС с его внутренним устройством.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
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