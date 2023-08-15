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Военное обозрение

В «НИИ Стали» сравнили защищенность стандартной американской БМП Bradley и российской БМП-3 с комплексом ДЗ

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Источник изображения: topwar.ru

Российская БМП-3 с установленной динамической защитой значительно превосходит по уровню защищенности американскую БМП Bradley в стандартном исполнении. Об этом заявили в НИИ "Стали", говоря о созданной для боевой машины пехоты защите.

Стандартная серийная американская БМП Bradley гораздо слабее российской БМП-3 с установленной динамической защитой нового поколения, разработанной специально для боевых машин пехоты. Если американская машина не защищает от осколков гранаты, то российская выдерживает даже кумулятивный выстрел.

По защите она [БМП-3 с динамической защитой] ни в чем не будет уступать. Bradley, если в серийном варианте, то гораздо слабее, без преувеличения. Bradley не защищена от гранаты, а эта машина будет защищена в том числе от кумулятивной гранаты

- приводит ТАСС слова заместителя начальника отдела маркетинга АО "НИИ стали" Евгения Чистякова.

В НИИ "Стали" подтвердили, что в этом году войска получат новый комплект динамической защиты для БМП-3, до конца года "тройки" уже будут поставляться в новом обличьи. Как поясняется, новый комплекс ДЗ всеракурсный, позволяет защитить машину со всех сторон от всех существующих моноблочных РПГ и ПТУР с бронепробитием до 500 мм. Кроме этого, блоки защищают и от стрелкового оружия.

Новый комплекс ДЗ создан на основе элементов динамической защиты (ЭДЗ) 4С24, имеет массу 4,2 тонны и способен защитить от моноблочных кумулятивных боеприпасов, моноблочных РПГ, бронебойных пуль Б-32, 23 мм бронебойно-зажигательных трассирующих снарядов и бронебойных снарядов калибра 30 мм. Площадь перекрытия борта корпуса БМП-3 защитой составляет 62%, лба корпуса - 36%, башни - 70%.

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Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
Б-32
БМП-3
Компании
НИИ Стали
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