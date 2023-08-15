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Военное обозрение

На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23

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Источник изображения: topwar.ru

В американском штате Мичиган около аэропорта Уиллоу проходило авиационного шоу под названием «Гром над Мичиганом» (Thunder Over Michigan), с участием нескольких самолётов, в том числе многоцелевого истребителя Миг-23 советского образца. Об этом накануне сообщило издание Click on Detroit. В ходе выступления этот истребитель потерпел крушение.

Как отметило издание, пилотам удалось выжить, поскольку они успели катапультироваться. В то же время, уточнил представитель мероприятия, воздушное судно, выполняя в воздухе один из манёвров, начало терять высоту, рухнув на парковку жилого комплекса недалеко от города Детройт в районе озера Бельвиль. В результате были повреждены несколько автомобилей. В момент крушения самолёта людей на парковке не было, к счастью, никто не пострадал.

Что касается экипажа истребителя, то пилот и пассажир, находящиеся на его борту, отделались лёгкими травмами. Их уже доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Из-за ЧП выступление пришлось остановить, а зрителей, ставших свидетелями авиакатастрофы, попросили покинуть территорию.

Расследованием происшествия займётся Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
МиГ-23
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1 комментарий
№1
15.08.2023 15:34
Уже писали, что американцы боятся использовать автоматику МиГ-23, но без неё он не устойчив на некоторых манёврах. Автомат не позволяет входить в такие неустойчивые положения, когда тепловой след струй мешает рулям.
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