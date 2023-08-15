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ТАСС

Корабли Северного флота приступили к походу по Северному Ледовитому океану

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Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © пресс-служба ЗВО по СФ

По словам командира отряда Станислава Варика, во время него проведут учения по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Группа кораблей Северного флота в рамках учений приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

"В рамках командно-штабной тренировки органов военного управления Северного флота арктическая экспедиционная корабельная группировка флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", большого десантного корабля "Александр Отраковский", спасательного буксирного судна "Алтай" и танкера "Сергей Осипов" приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути", - говорится в сообщении.

Участники арктического похода вышли из главной базы Северного флота - Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.

По словам командира отряда боевых кораблей Северного флота капитана первого ранга Станислава Варика, во время похода будут проведены учения по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности РФ в Арктической зоне. "Также пройдут учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике", - сказал он.

12-й арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике, и продлится около двух месяцев. 

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