Ростех разработает вариант колесной гаубицы "Мальва" с увеличенной дальностью стрельбы

По словам заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, она способна быстро разворачиваться и уходить с позиции, что важно в условиях контрбатарейной борьбы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Ростех на форуме "Армия" покажет первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 "Мальва", госкорпорация уже ведет разработку варианта гаубицы с увеличенной дальностью стрельбы.

"Ростех на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" покажет широкую линейку артиллерийских систем. Среди них как совсем новые образы вооружений, так и техника, хорошо зарекомендовавшая себя в ходе СВО. Впервые широкой публике будет представлена первая отечественная колесная гаубица "Мальва", серийное производство которой уже развернули на производственных мощностях госкорпорации", - сообщили там.

"Сейчас мы работаем над модернизированным вариантом "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы. Она способна быстро разворачиваться и уходить с позиции, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова. Он отметил, что первые гаубицы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с самоходным минометом "Дрок", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2, реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г" и другими артиллерийскими системами.

В июле сообщалось, что "Мальва" готовится к поставкам в войска после завершения госиспытаний. Эта 152-миллиметровая самоходка, разработанная в ЦНИИ "Буревестник", обладает открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 и экипажем из пяти человек. Она способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также САО помещается в транспортный самолет Ил-76. "Мальва" более маневренна, чем самоходные орудия на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.

Орудие обладает режимом стрельбы "одновременный огневой налет", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. "Мальва" также получила автономный энергетический агрегат, обеспечивающий машину электричеством на позиции.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили более 60 государств. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.