На "Армии" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва" калибра 152 миллиметра

КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2023", который проходит в Кубинке 14-20 августа, впервые покажут российскую колесную самоходную артиллерийскую установку "Мальва" калибра 152 миллиметра, сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех".

"Впервые широкой публике будет представлена первая отечественная колесная гаубица "Мальва", серийное производство которой уже развернули на производственных мощностях госкорпорации", - сказали в "Ростехе".

Как сообщил в преддверии выставки в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, в настоящее время создаётся модернизированный вариант "Мальвы" с повышенной дальностью для противоборства гаубицам НАТО.

"Мальва" - 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 - создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета – то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.

Как уточнил Артяков, слова которого приводит "Ростех", мощь этой гаубицы позволяет уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров.

"Она способна быстро разворачиваться и уходить с позиции, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Скорость движения по асфальту и проселочным дорогам у нее выше, чем у гусеничных самоходок, а значит, ее можно быстро перебрасывать на большие расстояния. В июле машина успешно прошла государственные испытания. Ее серийное производство уже развернуто, первые гаубицы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал первый замглавы корпорации.

Скорострельность "Мальвы" составляет более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Артустановка способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 километров и хорошо преодолевает бездорожье.

Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.