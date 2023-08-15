"Россияне быстро учатся". Чем обернулось украинское контрнаступление

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Весной киевские власти обещали дойти до Крыма к сентябрю. Однако за два с половиной месяца непрерывных атак ВСУ не взломали российскую оборону. О том, почему "стремительный прорыв" обернулся пробуксовкой, — в материале РИА Новости.

Десятки бригад

О грядущем крупномасштабном контрнаступлении в Киеве заговорили еще зимой. Тогда страны НАТО пообещали поставить ВСУ тяжелую броню западной школы: танки "Леопард-2" и "Абрамс", БМП "Брэдли", БТР "Страйкер", инженерные машины разграждения. Эту технику планировали использовать на острие главного удара, направление которого украинские власти не скрывали.

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков. 10 июня 2023 года Источник изображения:

Генштаб ВСУ намеревался ударить на Токмак с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск. Заявляли, что главная цель наступления — выход к Азовскому морю и крымским перешейкам. Также хотели перерезать сухопутные артерии российской армии.

Новая боевая техника предназначалась для оснащения 17 бригад ВСУ и Нацгвардии — около 60 тысяч военнослужащих. Их обучали на Западе. Общая же численность сил, задействованных на Запорожском направлении и на Времевском выступе, — не менее 27 бригад. В их числе три танковые, около 13 отдельных пехотных, механизированных и разведывательных батальонов, а также спецподразделения ГУР, СБУ и ССО.

Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

Наступать планировали по натовским методичкам — ударами крупных бронетанковых соединений на узких участках фронта. После прорыва первой линии обороны пехота должна была занять новые позиции и расширить плацдарм. Острый дефицит авиации предполагалось компенсировать за счет массированного применения дальнобойных высокоточных ракет и ударных дронов. Действия Черноморского флота хотели парализовать атаками безэкипажных катеров-камикадзе.

Операции предшествовала массированная информационная "артподготовка" в украинских и западных СМИ. Эксперты и журналисты в один голос утверждали, что Украина получила от НАТО все необходимое, что российская армия слаба и дезорганизована, что следует ожидать повторения сценария осени 2022-го. Тогда ВС России ушли из Харьковской области на рубеж Кременная — Сватово. Глава ГУР Кирилл Буданов в одном из многочисленных интервью даже обещал войти в Крым до конца весны.

Украинские военные на дороге в районе Угледара Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Впрочем, реальность для Киева оказалась весьма отрезвляющей.

Минный ад

ВСУ начали наступать 4 июня на трех участках Запорожского фронта: в направлении села Пятихатки на западном фланге, на Работино со стороны Орехова в центре и на Времевку на востоке, у границы с ДНР. Армейские колонны, возглавляемые немецкими "Леопардами-2", двинулись вперед. Задействовали в наступлении сотни единиц бронетехники.

Однако продвижение тут же забуксовало.

За полгода Россия создала на Запорожском направлении серьезную линию обороны. Ее рубежи выстроены в несколько эшелонов. Фортификационные сооружения, с которых хорошо просматривается местность, возвели вдоль господствующих хребтов и высот. Подойти к ним незаметно невозможно. Глубина обороны — 25-30 километров.

И это не считая "предполья": чтобы дойти до первой линии, нужно взломать передовые укрепрайоны из десятков взводных и ротных опорных пунктов, прикрытых минными полями.

Уничтоженный танк ВСУ Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Последние облегчают работу артиллеристам, операторам дронов, летчикам. ВСУ выдвигаются в бой колонной. Впереди — танк с минным тралом или инженерная машина разграждения. После обнаружения их поражают артиллерией или противотанковой ракетой с вертолета. И сразу — огонь из всего. Лишившись "проводника", танки и БМП пытаются уйти из-под удара, разъезжаются в стороны, подрываясь на минах. И превращаются в легкую мишень.

На некоторых участках российская армия придерживается гибкой обороны. Когда подразделения ВСУ приближаются к населенному пункту, бойцы после недолгой перестрелки перемещаются на соседние высоты. А занятое село обрабатывают реактивные системы залпового огня и тяжелые самоходные огнеметы "Солнцепек". Украинцы несут потери и отступают. Село Пятихатки таким образом уже несколько раз переходило из рук в руки.

Огромные потери

Когда бронетанковые кулаки ВСУ безнадежно увязли в "предполье" и в соцсетях появилось множество фотографий горящей западной техники, украинский Генштаб решил сменить тактику. Ставку сделали на пехоту, действующую малыми группами. Это принесло определенный успех. Но на большинстве направлений до первой линии обороны так и не дошли.

Впрочем, кое-где украинцам повезло чуть больше. На Времевском выступе им удалось занять несколько населенных пунктов, в том числе Старомайорское, и закрепиться на северных окраинах села Урожайное. Южнее — Старомлиновка, важный транспортный и логистический узел, из которого ВСУ попытаются прорваться на восток в сторону Волновахи и далее на юг — на Мариуполь.

Взятие города решит основную задачу: выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный мост в Крым. Правда, линии обороны здесь укреплены так же серьезно, как в Запорожской области.

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха на берегах Каховского водохранилища Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Одновременно с основным ударом на Запорожском направлении Киев пробует наступать на вспомогательном — к югу от Артемовска в сторону Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Задача здесь — взять господствующие высоты, чтобы получить огневой контроль над важной трассой на юг в сторону Горловки и создать плацдарм для удара по самому Артемовску. ВСУ удалось занять несколько опорников, однако продвижение остановили. Неудачей обернулись и попытки пройти к Соледару.

По данным Минобороны России, с начала контрнаступления украинские войска лишились уже более 43 тысяч человек и свыше тысячи единиц бронетехники, включая десятки танков. Это самые массовые потери среди всех армий мира в рамках одной операции со времен Второй мировой.

Украинские солдаты на танке под Артемовском Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

На днях российские военные сообщили, что ВСУ ввели в бой уже второй резервный корпус из трех, сформированных специально для наступления вслед за штурмовыми частями. Они должны были входить в прорывы линий обороны вторым эшелоном и расширять плацдармы. Но реалии изменились.

"Они (россияне. — Прим. ред.) быстро учатся. <…> Например, стали подвозить БК и еду к позициям на квадроциклах. Там едет один человек, тратить снаряд никто не будет. И мы тоже стали практиковать такое. <…> Также на моем направлении (Запорожском. — Прим. ред.) делают "норку", которая идет лабиринтом к другой. А та под корнями большого дерева. Мы подходим, они разбегаются. А в этой "норке" сидят два-три человека. Мы заходим на их позиции, закидываем первую норку гранатами — те уходят под дерево, вызывают огонь на себя. Миномет корни такого дерева не пробивает, снаряды отпружинивает. И у нас потери, бежим. И потом они вылезают с пулеметом", — рассказал в одном из интервью боец ВСУ Константин Прошинский.

В украинской армии все больше разговоров о бездарном командовании и нехватке боекомплекта. Причем жалуются уже на дефицит не только снарядов, но и патронов для "стрелковки".

"Второй шанс"

Недовольны и союзники. Европейские и американские мейнстримовые СМИ начали наперегонки искать оправдания для неудач. Украине ставят в вину, что обученные по натовским стандартам солдаты, оказавшись на поле боя, предпочитают действовать по советским уставам. Наконец, в слитом "секретном докладе британской разведки" утверждается, что наступление буксует из-за отросших на пахотных землях кустарников и высокой травы.

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Брожения и среди политиков. Так, президент Польши Анджей Дуда на днях прямо заявил, что Киев не обладает достаточным количеством вооружения и боеприпасов, чтобы изменить баланс сил на фронте. В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби уверяет: "Украинская сторона получила все, что просила для контрнаступления". Хотя и признает, что продвижение идет "не так быстро, как хотелось бы".

Ситуацию осложняет снижающийся интерес западного общества к украинской тематике. Согласно последнему опросу CNN, 55 процентов американцев выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

А эксперты все чаще высказываются о возможной заморозке конфликта по "корейскому сценарию" — с прекращением боевых действий и созданием демилитаризованной зоны. Но большой вопрос, согласятся ли на него стороны. Киев все еще надеется прорваться в запорожских степях. А Москва ведет наступление на Купянск и Красный Лиман.

На украинское контрнаступление остается все меньше времени. Не за горами осень, дожди и распутица, что затруднит продвижение через поля. К тому же непонятно, как будут восполнять потери. Поэтому, как заявлял еще два месяца назад чешский президент Петр Павел, подготовить вторую аналогичную операцию "по объективным причинам не получится".