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ЦАМТО

Белый дом заявил о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16 в США

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo

ЦАМТО, 14 августа. США готовы обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 на своей территории, если возможности европейских союзников Киева будут исчерпаны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Наши европейские союзники лидируют в усилиях по обучению украинских пилотов, но если ресурсы для тренировки в Европе будут исчерпаны, то мы определенно сможем проводить тренировку украинских пилотов в США", – сообщил он журналистам на брифинге.

Д.Кирби добавил, что истребители F-16 рассматриваются США в качестве долгосрочного инструмента поддержки Киева, Вашингтон работает совместно с союзниками в Европе над возможностью начать обучение украинцев.

В минувшую пятницу газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных сообщила, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. По данным газеты, пилоты приступят к тренировке на истребителях лишь в январе, подготовка займет шесть месяцев. Вторая группа украинских пилотов, как отмечает газета, пройдет обучение лишь к концу следующего года.

Владимир Зеленский 2 августа заявлял, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным Минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах.

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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