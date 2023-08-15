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ТАСС

В Центре Хруничева заявили о работах по определению облика сверхлегкой ракеты

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На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева
На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Гендиректор предприятия Алексей Варочко отметил, что в рамках форума "Армия-2023" представят ее концепт

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) ведет поисковые работы по определению возможного облика ракеты-носителя сверхлегкого класса. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Алексей Варочко к международному военно-техническому форуму "Армия-2023".

"Центр Хруничева сейчас проводит поисковые работы по определению возможного облика перспективной сверхлегкой ракеты", - отметил Варочко.

По словам гендиректора, в рамках форума будет представлен концепт такой ракеты. "Возможно, что в новой ракете найдут применение какие-то идеи, заложенные в этот концепт", - пояснил он.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что Центр Хруничева покажет на "Армии-2023" макет двуступенчатой ракеты сверхлегкого класса. Предполагается, что она будет летать на компонентах топлива керосин и жидкий кислород, без применения разгонного блока. При этом длительность выведения полезной нагрузки на орбиту составит до двух часов, а масса полезной нагрузки, выводимой на солнечно-синхронную орбиту, - до 600 кг.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форума будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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