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ТАСС

Маск согласился с мнением британского аналитика о провале контрнаступления ВСУ

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Александр Меркурис ранее заявлял, что после безуспешных попыток наступления США могли бы попытаться вступить в переговоры с Россией

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в конфликте на Украине.

"Верно", - написал 13 августа Маск в своей социальной сети в ответ на отрывок из интервью аналитика, в котором приводится историческая справка о принятых США решениях, которые при другом исходе могли бы предотвратить нынешний конфликт.

Меркурис подчеркивает, что "на каждой [исторической] развилке внешнеполитическая элита США выбирала путь конфронтации и конфликта в противовес компромиссу и миру", начиная с поддержки США "цветной революции" на Украине в 2004 и заканчивая отказом "поддержать мирный процесс в Белоруссии и Стамбуле" в 2022 году после начала СВО.

"И теперь, после неудачного контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого они требуют продолжения бойни", - заключил Меркурис.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также "инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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