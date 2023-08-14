В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"

ЦАМТО, 14 августа. Минобороны РФ планирует заключить на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет 14-20 августа в КВЦ "Патриот", контракты на общую сумму более 433 млрд. руб.

Об этом сообщил 31 июля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

С.Шойгу отметил, что почти 1,5 тыс. предприятий представят на форуме около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. В том числе, будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке.

Глава военного ведомства уточнил, что на МВТФ-2023 приглашены главы 108 оборонных ведомств.

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Правительство Российской Федерации и Минпромторг подготовили экспозицию "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России".

Работа форума начнется с пленарного заседания, проводимого Правительством Российской Федерации, на которое приглашены, в том числе, иностранные делегации.

Ключевым событием деловой программы станет III конгресс "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта, пленарное заседание которого пройдет под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Главный девиз конгресса: "Время результатов!". В ходе работы конгресса будет сформирована тематическая выставка, посвященная передовым достижениям в области отечественных технологий искусственного интеллекта. Участниками мероприятия будет рассмотрен опыт разработки и внедрения технологий ИИ в различных отраслях и сферах применения, в том числе в отдельных регионах России. Специалисты обсудят существующие механизмы и результаты совместной деятельности с фокусом на лучшие прикладные достижения в разработке и внедрении отечественных решений, а также рассмотрен зарубежный опыт и перспективы развития ИИ-технологий.

Еще одним событием станет Конгресс "Диверсификация ОПК". Основные направления конгресса в нынешнем году будут посвящены изготовлению средств производства (станкостроение), инновационной гражданской продукции предприятий ОПК и предприятий малого и среднего высокотехнологического бизнеса в интересах СВО, роли банковского сектора в производстве продуктов двойного назначения, гражданскому и служебному оружию, а также медицине. Пленарное заседание конгресса пройдет под эгидой Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, войск, воинских формирований.

Научно-деловая программа "Армии" включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества и сформирована по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных Сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий.

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023" пройдут в период с 15 по 17 августа на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление инновационного развития Минобороны России.

Мероприятия научно-деловой программы МВТФ "Армия-2023" традиционно являются площадкой для организации конструктивного диалога представителей научного и экспертного сообществ по вопросам обеспечения национальной безопасности и повышения обороноспособности страны.

Некоторые наиболее важные темы, которые будут обсуждены в ходе научно-деловой программы на МВТФ "Армия-2023"

- Перспективы развития военных технологий и разработок в интересах ВС РФ станут предметом научно-деловой беседы на МВТФ "Армия-2023". Планируется, что мероприятие пройдет на дискуссионной площадке военного инновационного технополиса "ЭРА" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 15 августа. В рамках научно-деловой беседы специалисты обменяются информацией и обсудят новые перспективные военные технологии и разработки в интересах Российской армии, в том числе – в направлении развития оружия на новых физических принципах; систем управления средствами поражения и радиоэлектронной безопасности; радиотехнических, оптических и оптико-электронных средств разведки и противодействия подобным средствам; снижения радиолокационной заметности вооружений и техники.

- Участники круглого стола на МВТФ "Армия-2023" разработают конкретные предложения по перспективам развития информационных технологий каталогизации оборонной продукции. Мероприятие призвано обобщить опыт использования информационных технологий описания промышленной продукции, включая предметы снабжения отечественных Вооруженных сил, а также выработать пути совершенствования существующих технологий каталогизации оборонной продукции в масштабах страны.

- Участники военно-научной конференции, спланированной в рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2023", обсудят повышение автоматизации технологий военного картографирования. В ходе конференции будут выработаны предложения по организации автоматизированной системы топографического мониторинга с целью поддержания геопространственных данных в актуальном состоянии.

- В рамках научно-деловой программы Департамент госзакупок Минобороны России проведет открытую дискуссию с потенциальными участниками закупок товаров, работ и услуг, проводимых для обеспечения нужд ВС РФ. Целью мероприятия станет обсуждение в формате "вопрос-ответ" актуальных изменений в области законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.

- На площадке МВТФ "Армия-2023" в рамках тематического круглого стола будет затронут вопрос государственных закупок в условиях санкционного давления. Участники мероприятия обсудят меры по увеличению эффективности закупок, направленных на реализацию заданий государственного оборонного заказа и на обеспечение нужд Вооруженных Сил Российской Федерации.

- На площадке МВТФ "Армия-2023" в КВЦ "Патриот" 15 августа участники тематического круглого стола обсудят применение современных технологий и средств при выполнении задач гидрометеорологического обеспечения деятельности ВС РФ. В ходе круглого стола будут рассмотрены способы вскрытия гидрометеорологической обстановки, применение современных технических средств и технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов, в интересах гидрометеорологического обеспечения войск.

- В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2023" в КВЦ "Патриот" будет проведен круглый стол по теме приоритетных и перспективных направлений развития науки и техники в Ракетных войсках и артиллерии. Специалисты обсудят вопросы развития артиллерийской разведки, роботизированных образцов вооружения, военной и специальной техники для Ракетных войск и артиллерии, а также вопросы повышения эффективности стрельбы при поражении типовых объектов.

- На площадке МВТФ "Армия-2023" состоится обсуждение широкого спектра вопросов, посвященных внедрению систем искусственного интеллекта в традиционные и перспективные образцы вооружений. Заседание круглого стола запланировано на 15 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Основными темами, вынесенными на обсуждение, станут теоретические, нормативно-правовые вопросы, а также опыт применения и разработки систем искусственного интеллекта в перспективных образцах вооружения, военной и специальной техники.

- На площадке МВТФ "Армия-2023" состоится обсуждение развития и внедрения современных и перспективных материалов военного и двойного назначения для повышения боевых характеристик вооружения и защищенности личного состава ВС РФ. Проведение мероприятия запланировано на 16 августа. Целью научно-деловой беседы станет обмен информацией о перспективных и современных материалах и их внедрении в Вооруженные силы РФ. Основными обсуждаемыми направлениями будут возможности применения перспективных композитных материалов в военном деле, радио- и теплопоглощающие покрытия и материалы; специальная химия и энергетические материалы; применение современных и перспективных конструкционных материалов в образцах вооружения, военной и специальной техники; наноматериалы и нанотехнологии в военном деле.

- В рамках форума "Армия-2023" участники тематического круглого стола определят приоритетные подходы к защите российской государственности и продвижению отечественных национальных интересов в современных условиях глобализации. Важным вопросом на мероприятии станет и выработка предложений по совершенствованию управления национальной обороной Российской Федерации.

- В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2023" в КВЦ "Патриот" состоится круглый стол "Тенденции производственной кооперации в области обороны и безопасности". На нем будут рассмотрены вопросы организации производственной кооперации по приоритетным направлениям в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, а также подготовлены предложения по совершенствованию механизмов кооперации.

- В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2023" специалисты Минобороны России проведут экспертизу представленных на форуме инновационных проектов на предмет применения в них технологий искусственного интеллекта. Проведение экспертной оценки спланировано в различных форматах: панельная дискуссия, стендовая презентация. Указанные подходы позволят обосновано оценивать проекты различной степени готовности, а также выявить новые способы использования технологий искусственного интеллекта в различных областях научной и практической деятельности.

- Повышение эффективности использования информационных технологий при обеспечении информационного взаимодействия Минобороны РФ с федеральными органами исполнительной власти обсудят профильные специалисты в рамках форума "Армия-2023". Участники круглого стола "Межведомственное информационное взаимодействие при выполнении задач в области обороны" обменяются опытом и объединят усилия в продвижении новых подходов эффективного использования информационных технологий отечественной разработки при решении задач в области обороны.

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В этом году для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, пройдет день военно-технического сотрудничества.

Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности, в программу которой включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке.

В том числе, на форуме будут проведены круглые столы по вопросам специальной военной операции.

Ростех

В преддверии МВТФ "Армия-2023" первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о том, что представит госкорпорация на форуме.

– Для нас это одна из важнейших площадок для взаимодействия с партнерами и заказчиками. План деловых мероприятий насыщенный, планируется ряд подписаний и встреч. И, конечно, будет представлен практически весь спектр вооружений и техники нашего производства – всего около одной тысячи образцов. Это авиация, бронетехника, стрелковое оружие и экипировка, артиллерия и средства ПВО и РЭБ, средства и системы связи, широчайшая линейка боеприпасов.

Отмечу, что практически вся эта продукция сегодня задействована в зоне СВО. Можно будет своими глазами увидеть оружие и боевые машины, которые сейчас воюют на передовой. Многие образцы существенно доработаны по результатам боевого применения, с учетом рекомендаций военнослужащих. Так, зрители смогут увидеть истребители Су-57, Су-35С, МиГ-35 и Су-30СМ. Боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52М и Ка-52Э. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Несомненно, особый интерес вызовет инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Будут представлены современные танки, а также легкобронированная техника – БМП-3М, БМД-4М, БТР-МДМ и БТ-3Ф. Уверен, большим вниманием будет пользоваться техника и аппаратура для борьбы с беспилотниками. Ведь связанные с дронами угрозы стремительно растут. Речь не только о боевых действиях, но и применении БЛА для диверсий, шпионажа и так далее. Мы представим комплекс противодействия БЛА "Серп-ВС5", переносной комплекс "Купол-ПРО", а также ряд других разработок в области радиоэлектронного подавления, которые способны "приземлить" дрон. И, конечно, продемонстрируем средства ПВО для физического уничтожения беспилотников. Это "Панцири", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", "Игла-С" и другие.

Отдельное внимание в этом году – средствам защиты военнослужащих и техники. В частности, покажем новые бронежилеты "Оберег" производства тульской "Октавы" и новые дымовые гранаты РДГ-У от ЦНИИточмаш для защиты от высокоточного оружия.

Отмечу также средства защиты бронетехники от разведывательных и ударных беспилотников, высокоточных снарядов. Например, комплексы активной защиты для танков и легкобронированной техники, в том числе "Арена-Э", различные виды дымовых боеприпасов и тепловых ловушек.

Рособоронэкспорт

Как сообщила пресс-служба АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех), российский спецэкспортер организует выставку проверенного в бою вооружения на форуме "Армия-2023".

Форум посетят 49 делегаций по приглашению Министерства обороны Российской Федерации, 20 делегаций – по приглашению Рособоронэкспорта, 29 из которых будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов. Им проведут презентации представленных на площадках форума российских образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, а также расскажут о возможных вариантах сотрудничества.

"Выставляемые на площадках форума "Армия" образцы российского вооружения имеют успешный опыт применения на поле боя. Они показали себя как простые в эксплуатации и в то же время очень эффективные в противодействии самой современной продукции наших западных конкурентов, – отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Рособоронэкспорт в 2023 году в рамках своей экспозиции выделил отдельную локацию для демонстрации таких образцов. Мы покажем своим партнерам и подробно расскажем в рамках информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, об опыте боевого применения авиации, систем ПВО и РЭБ, бронетехники и танков, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и комплексов борьбы с ними, стрелкового оружия и комплектов боевой экипировки военнослужащих. Представленная продукция уже прошла необходимую модернизацию и доработана с учетом обратной связи из зоны проведения специальной военной операции".

Ожидается повышенный интерес участников форума к получившим боевой опыт образцам: комплексу с барражирующими боеприпасами "Куб-Э", противокрышевой противотанковой мине ПТКМ-1Р. Также будут показаны элементы системы разведки и управления артиллерийским подразделением на основе комплекса "Планшет-А" и звукотеплового комплекса 1Б75Э.

Экспозиция Рособоронэкспорта будет размещена на открытой площадке и в презентационном павильоне. При этом образцы вооружения и военной техники представлены как элементы единой системы. Так, на открытой площадке выделены зоны артиллерийских комплексов и средств разведки, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также зона боевых бронированных машин.

В первой зоне представлены комплексы разведки с БЛА "Орлан-10" и "Орлан-30", средства огневого поражения – самоходная гаубица "Мста-С" калибра 155 мм и 120 мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена", артиллерийские боеприпасы.

Средства разведки, РЭБ и комплексы ПВО представляются в составе эшелонированной системы борьбы с БЛА, обеспечивающей поражение беспилотников различных классов. Так, физически БЛА уничтожаются ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор", ЗРПК типа "Панцирь" и ПЗРК "Верба", "Игла-С". Системы навигации и управления БЛА подавляют средства РЭБ, в том числе представленные на "Армии-2023" комплексы РБ-504П-Э, "Аргумент-2" и "Аргумент-3".

В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами на "Армии-2023" покажут унифицированные модули радиопомех "Поле-21Э" и автоматизированную станцию помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж.

В зоне бронетехники боевые бронированные машины представлены в составе одной линейки: боевые машины переднего края, бронемашины огневой поддержки и транспортировки подразделений. Среди демонстрируемых образцов будут танк Т-14 "Армата", колесная БМП К-17 "Бумеранг", бронетранспортеры и многоцелевые автомобили семейств "Тигр" и "Спартак".

Также на "Армии" производители покажут новинки российского ОПК: бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor.

Экспозиция презентационного павильона Рособоронэкспорта также разделена на тематические зоны: систем, успешно испытанных в боевых условиях, стрелковых комплексов, средств ближнего боя и боевой экипировки военнослужащих, средств связи и средств безопасности. Всего в павильоне представлено более 200 образцов. Эта часть экспозиции увязана с образцами и системами, представленными на открытой площадке Рособоронэкспорта.

На статических стоянках парка "Патриот" и аэродрома "Кубинка" разместятся комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения, из которых хотелось бы особо отметить разведывательно-ударный БЛА "Орион" с авиационными средствами поражения.

На тех же статических площадках будут представлены боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М и Ка-52Э. Боевые машины будут показаны с новым управляемым вооружением, включая легкую многоцелевую управляемую ракету "Изделие 305".

В многофункциональном огневом центре парка "Патриот" будут организованы демонстрационные стрельбы из боевого, специального и гражданского оружия, представленного входящими в Госкорпорацию Ростех НПО "Высокоточные комплексы", АО "Концерн "Калашников", а также компанией ORSIS. Здесь можно будет практически оценить характеристики таких образцов, как автоматы системы Калашникова 200-й серии, АК-12, АК-15, АК-19, автомат двухсредный специальный АДС, штурмовой автоматный комплекс ШАК-12, снайперские винтовки ВКС, Bespoke Gun Raptor, Т-5000, модернизированная винтовка 6В10, пистолет ПЛК, пистолет-пулемет ППК-20, гранатометный комплекс АГС-30 и другие.

Традиционной и самой зрелищной частью форума "Армия-2023" станут динамические показы-презентации вооружения, военной и специальной техники. Динамический показ пройдет с привлечением специалистов Рособоронэкспорта. В показе примет участие техника Сухопутных и Воздушно-десантных войск, средства ПВО.

Рособоронэкспорт предоставляет всем желающим возможность полнее погрузиться в атмосферу выставочных мероприятий, сделать знакомство с ними более информативным. Для этого активно применяются цифровые платформы, в том числе сайт компании, канал Rosoboronexport на YouTube и Rutube, а также социальные сети. Доступны видеоанонс форума, видеообзоры экспозиции и конкретных образцов, тур по экспозиции выставки с применением технологий виртуальной реальности, возможностью интегрированного перехода от общего обзора экспонатов к получению более детальной информации о них.

Новикомбанк

Опорный банк Госкорпорации Ростех выступает генеральным финансовым партнером IX Международного военно-технического форума "Армия-2023".

На площадках форума Новикомбанк запланировал подписание ряда значимых соглашений. Эксперты банка примут участие в основных дискуссиях деловой программы мероприятия. Также банк проведет собственные круглые столы, посвященные вопросам социальной поддержки кадров, структурной трансформации и развитию финансовых инструментов для ускоренного достижения технологического суверенитета.

Долгосрочная стратегия Новикомбанка – организация качественного финансирования высокотехнологичных предприятий. В новых условиях ключевыми целями отечественной промышленности являются обеспечение импортозамещения и достижение технологической независимости в приоритетных для государства отраслях. На форуме "Армия-2023" эксперты Новикомбанка примут участие в обсуждении тем, связанных с финансовой поддержкой высокотехнологичных проектов. Представители опорного банка Госкорпорации Ростех расскажут о собственной экспертизе по использованию инструментов, способствующих перенастройке бизнес-процессов для запуска производства новой востребованной отечественной продукции.

Кроме того, Новикомбанк проведет ряд мероприятий в рамках научно-деловой программы форума – конгресса "Диверсификация ОПК". Представители финансового рынка и машиностроительного комплекса на круглом столе "Структурная трансформация. Финансы, технологии, люди" проанализируют возможности для дальнейшей адаптации деятельности промышленных кластеров и их эффективного финансирования. Ответить на вопрос, почему крайне важно вкладывать инвестиции не только в модернизацию производства, но и в развитие человеческого капитала, предстоит участникам круглого стола "Структурная трансформация. Кадровый потенциал".

По традиции банк разместит экспозицию на трех площадках выставочного комплекса: в павильоне B, павильоне "Диверсификация" и в демоцентре Ростеха, где гости и участники форума смогут ознакомиться с достижениями и разработками отечественных предприятий, созданных при поддержке Новикомбанка. Стенд Новикомбанка в павильоне "Диверсификация" будет олицетворять новую концепцию отечественного производства – технологическое развитие без опоры на импорт. В демоцентре Ростеха банк организует открытые финансовые уроки для всех гостей и участников форума.

Новикомбанк ежегодно принимает активное участие в МВТФ "Армия". В 2022 году на форуме банк заключил свыше 30 контрактов, направленных на реализацию важнейших проектов в области авиа- и судостроения, автопрома и цифровизации. Общая сумма соглашений превысила 190 млрд. руб. Банк также провел круглый стол, участники которого обсудили выполнение задач по замещению импортной продукции и технологий, а стенд банка был признан одним из лучших в выставочной экспозиции.

Справочно:

В прошлом году на площадках форума "Армия-2022" полторы тысячи предприятий и организаций представили 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Были заключены государственные контракты на сумму 525 млрд. рублей, проведено 340 научно-деловых мероприятий с участием двадцати одной тысячи специалистов. Общее количество посетителей составило почти два миллиона человек.