Разработчик сообщил о завершении испытаний судна "Хаска-10" до конца года

Гендиректор АО "Рыбинская верфь" Игорь Васько пояснил, что на приобретение разработки есть потенциальные заказчики

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Окончательные испытания судна на воздушной подушке "Хаска-10" должны завершиться до конца этого года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Рыбинская верфь" (входит в концерн "Калашников") Игорь Васько.

"Мы планируем начать окончательную стадию испытаний в конце сентября. Пока нет льда, безо льда испытаем ее. Когда встанет лед, окончательно испытаем ее в ледовых условиях. И надеемся до Нового года полностью испытания завершить. <...> Заказчики потенциальные есть. Поэтому, когда мы окончательно "предъявимся" по всем испытаниям, гарантированно можно будет начинать производство", - сказал он.

Как добавили представители предприятия, также есть договоренность о том, что образец "Хаски" для опытно-конструкторских работ также будет передан заказчику. "Его отдадут в одну из войсковых частей. Уже есть предварительная договоренность Минпромторга и руководства Минобороны, что оно будет использовано", - добавили там.

"Хаска-10" разработана Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России. К разработке судна предприятие приступило в начале 2018 года. Она ведется в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Это судно на воздушной подушке может передвигаться в любых условиях при температуре до минус 50 градусов. Как сообщал генеральный директор предприятия, к судну проявляет большой интерес Военно-морской флот России.

В марте президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщал о доработке судна по итогам первого этапа динамических испытаний. По словам Лушникова, главнокомандующего ВМФ постоянно информируют о степени готовности "Хаски". Кроме того, прорабатывается возможность использования судна в интересах и других силовых структур и ведомств, однако от них пока не поступало заказов.

АО "Рыбинская верфь" (в составе концерна "Калашников" с 2015 года) занимается проектированием, модернизацией и строительством судов различного назначения, в том числе специального. Среди них - скоростные транспортно-десантные катера, скоростные и многоцелевые штурмовые лодки, другая продукция.