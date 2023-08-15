В НИИ стали заявили, что Bradley в серийном варианте слабее БМП-3 с динамической защитой

Замначальника отдела маркетинга предприятия Евгений Чистяков отметил, что американская боевая машина пехоты не защищена от гранаты

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley в серийном варианте гораздо слабее российской БМП-3 с динамической защитой нового поколения. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника отдела маркетинга АО "НИИ стали" Евгений Чистяков (входит в концерн "Калашников").

"По защите она [БМП-3 с динамической защитой] ни в чем не будет уступать. Bradley, если [брать] в серийном варианте, то гораздо слабее, без преувеличения. Bradley не защищена от гранаты, а эта машина будет защищена в том числе от кумулятивной гранаты", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Директор по ВЭД и гражданской продукции АО "НИИ стали" Руслан Дышеков напомнил, что в этом году навесной комплекс динамической защиты будет поставлен в войска для БМП-3. "До конца года уже в таком обличии БМП-3 будет исполнена и будет выполнять свои функции по назначению", - отметил Дышеков в беседе с корреспондентом ТАСС.

Комплекс существенно повышает защищенность машины, подчеркнул он. "Если мы возьмем сейчас машину без дополнительного бронирования, то, конечно, необходимо было повышать защищенность. Этот комплекс всеракурсный, позволяет защитить машину со всех ракурсов от всех существующих моноблочных РПГ и ПТУР с бронепробитием до 500 мм. Кроме этого, комплекс несет в себе такую функцию, как защита от стрелкового оружия, повышает защищенность машины от пробития стрелковым оружием разного калибра, потому что металлическое исполнение", - добавил Дышеков.

Ранее президент концерна Алан Лушников сообщал, что все выпускаемые боевые машины пехоты БМП-3 планируют оснастить динамической защитой нового поколения.

В сентябре прошлого года "Калашников" опубликовал кадры испытаний элемента комплекса динамической защиты нового поколения для БМП-3. Новый комплекс сделан на основе элементов динамической защиты (ЭДЗ) 4С24, имеет массу 4,2 тонны и повышает защищенность тонкобронных проекций от моноблочных кумулятивных боеприпасов, моноблочных РПГ, бронебойных пуль Б-32, 23 мм бронебойно-зажигательных трассирующих снарядов и бронебойных снарядов калибра 30 мм. Площадь перекрытия борта корпуса БМП-3 защитой составляет 62%, лба корпуса - 36%, башни - 70%. Элемент защиты сохраняет работоспособность при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов.

Ранее сообщалось, что средствами динамической защиты, выполненной на базе элемента 4С24, будет защищена бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе перспективной боевой машины пехоты (БМП) "Курганец-25".