"Ростех": новая пушка "Спрут-СДМ-1" готова к серийному производству

"Ростех": новая самоходная пушка "Спрут-СДМ-1" готова к серийному производству

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Новая самоходная противотанковая пушка 2С25М калибра 125-мм ("Спрут-СДМ-1") готова к серийному производству, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Государственные испытания 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М завершены. Машина готова к постановке на серийное производство. После включения в государственный оборонный заказ изделие будет запущено в серию", - сказали в компании.

2С25М разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВГТЗ" ("дочка" ПАО "Курганмашзавод") на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.

Государственные испытания новой машины успешно завершились в августе 2022 года. 2С25М показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря, продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями, возможности комплекса вооружения на плаву. Пушка, в частности, прошла ходовые испытания в объеме восьми тысяч километров, стрельбовые испытания проводились в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.

Машина обладает боевой массой 18 тонн, она способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. 2С25М оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой — пусковой установкой управляемых ракет, которая позволяет ей поражать все современные основные танки стран мира.