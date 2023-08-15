В России планируют изучить влияние солнечного ветра на поверхность Луны

Для этого задействуют один из приборов отправленной с космодрома Восточный автоматической станции

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Один из приборов автоматической станции "Луна-25" исследует влияние солнечного ветра на естественный спутник Земли. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зеленый.

"Солнечный ветер растекается от Солнца со скоростью 400-500 км/с. У Земли он останавливается магнитным полем, иногда частицы проникают за этот щит и рождают полярные сияния. На Луне нет магнитного поля и атмосферы, поэтому солнечный ветер фактически напрямую "бомбардирует" поверхность. Особенность этого взаимодействия с Луной, с ее плазменно-пылевой оболочкой будет исследовать один из приборов - ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л", - отметил Зеленый.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка. В воскресенье, 13 августа, в Роскосмосе сообщили, что на "Луне-25" впервые включили научные приборы. Были получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда уже начала их обрабатывать.