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РИА Новости

"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"

Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2

КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"По БМП-2 комплект модернизации есть, он готов, соответственно, все компоновочные, технические решения отработаны - это можно все реализовывать. Мы это обсуждаем с заказчиком, поскольку это востребовано", - сказал Лушников, отвечая на вопрос о том, получат ли комплект ДЗ БМП-1 и БМП-2, которых много в войсках.

Комплект динамической защиты был разработан для БМП-3 и сейчас серийно поставляется.

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Продукция
БМП-1
БМП-2
БМП-3
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