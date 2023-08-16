Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2

КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"По БМП-2 комплект модернизации есть, он готов, соответственно, все компоновочные, технические решения отработаны - это можно все реализовывать. Мы это обсуждаем с заказчиком, поскольку это востребовано", - сказал Лушников, отвечая на вопрос о том, получат ли комплект ДЗ БМП-1 и БМП-2, которых много в войсках.

Комплект динамической защиты был разработан для БМП-3 и сейчас серийно поставляется.